Krafth njuter - spelar i storklubb med passionerade supportrar: "Klart det är coolt"

Sveriges landslagsback Emil Krafth, som även har en bakgrund i Helsingborgs IF och Bologna, lämnade i somras Ligue 1-laget Amiens för spel i den engelska storklubben Newcastle, som bland annat är känd för att ha många passionerade supportrar.

Nu medger högerbacken, i en intervju i podcasten "Lundh", att det är speciellt att spela i den engelska klubben.

- Det är klart att det är coolt. Men när du lever i det tänker du inte på det så mycket. Jag tror att det är folk runtomkring som hajpar upp det lite, om hur coolt det är att spela i Premier League och Newcastle. Men när du är i det och det är ditt jobb tror jag inte att man tänker på det på samma sätt som din kompis kanske gör, säger Krafth i podcasten.

Känner du av det om du är inne i Newcastle?

- Jo, man känner av att det är en fotbollsstad. Många andas fotboll, det kommer ofta fram någon och vill ha en autograf eller ett kort när man går på stan. Men de är väldigt sköna, folket här är snälla och bra att ha att göra med, både i med- och motgång.

Hur överraskad var du när Newcastle kom in och bjöd?

- Jag vet inte hur överraskad jag var, faktiskt. Jag har för mig att de var ganska tidiga, jag visste att de hade följt mig ett tag. Jag var med lite på Amiens försäsong, då vet jag att Newcastle var och kollade på mig när vi mötte Hull borta i en träningsmatch. Jag blev mer glad än förvånad. Mitt mål har alltid varit att komma till Premier League och spela här.

Vad är det som har lockat med Premier League?

- Det är en liga som alltid har tilltalat mig. Jag har alltid följt Premier League när jag har vuxit upp och alltid haft den ligan som nummer ett i världen. Sedan jag var liten har det varit ett mål att komma hit och spela för en klubb här.

Svensken bor lite utanför Newcastle, men har nära till det mesta. Han tycker att vardagen är ganska lik hur den var i Bologna och i Amiens.

- Oftast vaknar du upp, åker till anläggningen och käkar frukost. Sedan tränar du, efter tar du behandling och käkar lunch, sedan åker du hem, vilar upp dig och relaxar. Jag tror att det ser ganska lika ut för alla klubbar runtom i världen.

Tycker du att det är proffsigare i Premier League, märks det att det är större resurser?

- Ja, det skulle jag säga. Man märker runtom fotbollen att de har folk till allt. När jag kom första dagen var jag och kollade på fyra eller fem hus, de hjälpte mig med bil – allt du kan tänka dig. De har någon person för allt. Du ska bara fokusera på fotbollen, de tar tag i allt runtomkring. Det är den största skillnaden utanför planen, att det är mer proffsigt.

Man blir rätt bortskämd som spelare, helt enkelt?

- Ja, lite så. Jag tror att klubben vill att du ska fokusera på det du är där för att göra, att spela fotboll. Sedan har de anställda som hjälper dig med allt praktiskt runtomkring.

Hur har första säsongen varit, även om det blev lite avhuggen?

- Den har varit lite upp och ner. Jag kom hit och fick börja spela många matcher. Sedan spelade jag inte riktigt i den position jag var van vid, jag fick inte riktigt ut mitt spel i fembackslinjen, där jag är mer en winger. När jag började spela var jag inte heller i min bästa form. Jag hade inte haft någon försäsong, jag skadade mig på Amiens försäsong. Jag var inte i toppform och det var en ovan position, så det känns inte riktigt som att jag har fått visa vad jag går för.

Men ändå speltid i elva matcher, sedan på bänken i ungefär lika många. Vad känner du att du kan växla upp till nästa säsong eller när det blir avslutning av denna?

- Jag skulle säga fysiken. Det är mycket löpningar och att springa i Premier League. Jag hade inte heller någon riktig försäsong, jag led lite av det när jag fick spela. Det är väl att försöka bygga upp sig igen till nästa säsong och få en bra försäsong så att jag är redo.

Du var lite skadad nu på slutet. Hur mycket plågas du av skador?

- Ändå inte jättemycket. Bortser man från ryggen har jag aldrig haft en allvarlig skada som jag behövt operera eller så. Jag var borta i sex veckor eller så när jag fick en smäll på foten där ligamenten skadades på ett par ställen. Jag hade precis börjat träna innan vi fick lägga av. Men det är inte så att jag har fått någon allvarligare skada där jag var borta längre bortsett från ryggen.

Vad har annars gjort starkast intryck av att spela i Premier League? Jag gissar att det var speciellt att spela på Old Trafford med tanke på att du håller på United?

- Jo, så var det ju. Innan jag fick hoppa in var det så, när jag väl hoppade in tänkte jag inte så mycket på det. Men det var också en barndomsdröm som gick i uppfyllelse, att springa ut på Old Trafford och lira.

