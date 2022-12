Kücükaslan om att hugga mot kritiken: "Kan tycka det är lite kul att bita ifrån"

Som profilerad reporter på SVT händer det att man hamnar i blåsväder.

I veckans avsnitt av podcasten Lundh pratar Johan Kücükaslan om kritik, bland annat.

Som för många reportrar som har varit här blåser det för dig ibland till kritiskt av olika skäl. Hur mycket påverkar det om det kan blåsa till i sociala medier, att du sagt något eller inte gett rätt bild av en viss konflikt?

- Jag är rätt bra på att stå emot. Men jag bevakade en av Irans matcher och gjorde en intervju med en spelare som inte ville svara på en fråga när jag frågade hur all turbulens har påverkat laget. Jag fortsatte att ställa frågan till honom. Då brinner det till i inkorgen, från folk med iransk bakgrund. Inte bara i Sverige, internationellt också, för sådant sprider sig under VM. Det har jag inte varit beredd på. Det är klart att jag förstår att frågorna är laddade, men att folk aktivt söker upp en och ber än rätta rapportering, och säger att man sätter honom i fara. Då undrar man om det var värt det att utsätta honom för det här, med tanke på vilka konsekvenser som kan ske.

Det kan också handla om snabba åsikter på sociala medier, du hamnade i en skriftväxling med den tidigare MTG-programledaren, numera på ATG tror jag, Claes Åkeson. Hur tänker du när du svarar på honom, att gå i polemik?

- Egentligen brukar jag inte göra sådant. Framför allt bryr jag mig inte när privatpersoner skriver kritik, för jag har ett jobb där jag syns utåt och där folk bedömer mig i allt jag gör. Då brukar jag inte ta åt mig. Men när någon i branschen ska hålla på att recensera en utåt, och dessutom göra det på ett fult sätt, då kan jag bli lite irriterad. Speciellt på de äldre, före detta, journalisterna. För mig kan man inte vara journalist och jobba på ett spelbolag. När de ska hålla på och framstå som bittra och klippa ut en sekund av en fråga som egentligen var en längre fråga, det tycker jag är fult. Det är okollegialt.

Ibland kan man väl ställa dåliga frågor i live-läge, det händer väl oss alla?

- Verkligen.

Claes Åkesson kanske också har gjort det någon gång. Kan man inte bara skita i att svara eller sträcka upp handen och säga att man borde fått till något bättre?

- Så är det ju. Men jag tycker också att det är lite kul att bita ifrån, för när man ser att det händer flera gånger, vissa personer har ju väldigt mycket åsikter utåt om andra, då tycker jag att det är lite kul att bita ifrån också.

Men om vi då på ett eller annat sätt har åsikter och idrottare, får man inte köpa att andra har åsikter om oss?

- Jo, absolut. Det är det jag menar, om en privatperson skriver att jag är dålig… Framför allt, om de inte taggar mig utan bara skriver om Johan Kücükaslan, då bryr jag mig absolut inte…

Men du letar upp dem?

- Det är klart att man kollar ibland. Jag letar inte aktivt varje dag, men det händer att man söker på sitt namn, bara för att se vad folk tycker (skratt). Men om någon taggar en och skriver elakheter, det tycker jag bara är ohyfs, om någon taggar mig och skriver "fan vad dålig du är". Okej, vad konstruktivt. Nu gjorde inte Claes Åkesson det, det fick jag skickat till mig, men när någon i branschen… Jag har gjort det här själv, nu har jag växt ifrån det. Jag är väldigt försiktig med att recensera kollegor utåt.

Kanalhusen blir antingen hyllade eller sågade, ofta det senare kanske, för det är det som folk gillar att läsa och det engagerar under stora mästerskap, oavsett om det är Expressen, Aftonbladet eller DN. Hur mycket läser du av det och tar åt dig, både positivt och negativt?

- Av tv-krönikor läser jag allting. Sedan är det vad en person tycker. Jag tar faktiskt inte åt mig så mycket av det. Jag vet att det är många i branschen som tar åt sig väldigt mycket av det Marcus Leifby eller Johan Croneman skriver. Det är deras jobb att recensera, och någonstans tycker jag att det är bättre att de uppmärksammar våra sändningar än att det inte skrivs något över huvud taget. Du vet ju själv att det är många i vår bransch som har ömma tår när det kommer till kritik. Sedan behöver man inte hålla med om vad de skriver, men det är fortfarande vad en person tycker, det de skriver är inte facit, de är inte här på plats och vet inte hur vi jobbar. Men jag tycker oftast att de har många poänger i det de skriver.

Hur känner du att det landar? Förr i tiden upplevde jag ofta att om det var en positiv krönika om personen X så var det kanon och det dunkades ryggar på jobbet, men om det var en negativ krönika om samma person så var det att man tyckte att det bara var en persons åsikt, att det var subjektivt. Hur upplever du att det är nu?

- Exakt så. Jag vet att det är så på SVT, bland annat. Man gillar att läsa de positiva krönikorna, men när det är negativt så är det lite ”han har ju ingen koll”, eller ”det är bara vad en person tycker”. Men när det är positivt är det klart att det lyfts fram.

Du och jag var på EM i somras, då gick en Aftonbladet-krönikör hårt åt oss kring stora resultat, det kan man ta i en annan diskussion, men du svarade honom i en artikel. Jag sket i att svara för att jag inte pallade det, jag tycker bara att det ger dem mer klick, som de är ute efter. Hur resonerade du när du svarade och skulle hugga på deras bevakning?

- Du är mer rutinerad än jag när det kommer till sådant här. Jag är inte jättevan att få rubriker i kvällstidningarna.

Hur är det?

- Det är kul att uppmärksammas, för någonstans är det ett kvitto på att man är relevant inom sitt jobb. Att min åsikt väger något. Men det är fortfarande en ovan situation för mig, att klicka in på Sportbladet och se en rubrik på oss två där en krönikör egentligen säger att man är dum i huvudet. Men jag märker att jag gillar att bita tillbaka när det kommer till vissa saker. Där kände jag ett behov av att bita ifrån, för att just markera mot Sportbladet och deras rapportering under EM, att de gjorde det väldigt lätt för sig att skjuta över alla kritiska frågor i sina artiklar till att hela tiden hänvisa till vad tv-experterna säger eller vad tv-reportrar säger i stället för att direkt ställa de kritiska frågorna själva.