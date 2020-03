Kujovic tog guld på gamla hemmaplanen: "Skrattade när jag såg det - var ödet"

Djurgården-anfallaren Emir Kujovic, som anlände förre sommaren från Fortuna Düsseldorf, har som bekant en bakgrund i IFK Norrköping med spel i klubben mellan 2013 och 2016 och med SM-guldet 2015 som höjdpunkt. I fjol fick han fira ytterligare ett SM-guld på Östgötaporten, men däremot den här gången med Djurgården.

- Det var faktiskt sjukt, när jag tänker på det. Jag minns när jag skrev på för Djurgården, då såg jag spelschemat och visste att vi skulle möta Norrköping. Jag fick leta länge innan jag hittade den matchen, men den kom till slut. Jag skrattade lite, det var ödet att det skulle bli så. Personligen tänkte jag hela tiden att det skulle avgöras i den sista omgången, och då hade vi Norrköping borta. Det var helt sjukt, faktiskt, säger anfallaren i podcasten "Lundh".

Du var delaktig när du fick hoppa in och vara med när ni hämtade tillbaka underläget, som räckte för att ta guldet. När du tittar tillbaka på detta, hur känns det?

- I början var det lite frustrerande att sitta vid sidan om, vi låg under med 0-2 i första halvlek och hade kämpat hela säsongen, och så förlorade man allt på en halvlek. Det var lite så, det fick inte hända. Det var jobbigt att inte kunna påverka, men jag kände på mig att det skulle bytas. De tog in Astrit direkt, sedan kom jag in tio minuter senare. Det var en helt annan energi i andra halvlek, vi gjorde ett tidigt mål och det betydde så klart jättemycket. När vi gjorde reduceringsmålet kände jag att vi skulle vända, och det gjorde vi också. Vi kunde ha gjort fler mål, det var bara ett lag på planen i den andra halvleken. Det var spännande för supportrarna också från att ha tappat guldet i första halvlek och andra halvlek med glädjen och euforin som kom.

Hur var annars hösten? Du spelade en del, men det var svårt att kliva in i en startelva och ta en plats?

- Dels kom jag inte i form. Jag kom från en försäsong i Tyskland, och eftersom jag inte var mer i tränarens planer där spelade jag mindre och mindre träningsmatcher. Jag var inte i matchform. Sedan gick det ju bra för laget. De låg etta och Buya Turay spelade och gjorde det bra. Jag förstod att jag inte skulle in och spela direkt, av fysiska skäl och att man inte ändrar på ett vinnande lag. Det var inget jag krävde. Jag tänkte bara på att komma in i det så fort som möjligt fysiskt, att vara beredd. Jag visste att jag skulle få mina inhopp, då gällde det att påverka.

Om du ser till den trupp du kom till, vilka spelare imponerade på dig?

- Några stycken. Astrit kände jag sedan innan, jag har alltid tyckt att han har fantastiska kvaliteter. Det är inte många i allsvenskan som har den fot och spelförståelse som han har. Men andra, som Marcus Danielson och Jesper Karlström, har jag stött på innan när jag spelade i Norrköping. Då stack de inte ut så mycket som de gör nu. Det blir man imponerad av. Men jag måste ändå säga hela laget. Vi hade en stabilitet som på något sätt vann många matcher åt oss, vi var starka i slutet och malde ner motståndarna. Då var det mycket av ett lag. Det kändes verkligen.

Tränarparet Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, vad är din bild av det arbete de gör?

- Det syns att de är väldigt synkade. De har varit i Sirius innan, och det är speciellt med två tränare som delar på det. Då måste man ha bra samarbete. Man behöver kanske inte ha exakt samma syn på varje grej, men det känns som att de är prestigelösa och låter den andre kliva fram och säga något när det behövs och den andre backar då. Den ene kan ryta till och så, det känns som att de har väldigt bra samarbete. Det måste de ha, annars hade vi inte vunnit eller agerat och sett ut som vi gjorde.

Vem bestämmer av dem?

- Jag vet faktiskt inte det. Svårt att säga. Jag tror på riktigt att de är så pass prestigelösa att dt är 50-50. Den ena kan komma med en synpunkt på en situation som gör att den andra tar ett steg tillbaka. Det tror jag faktiskt.

Hur ofta upplever du att de är oense?

- Jag har faktiskt inte upplevt det så jättemycket. Det känns som att de kompletterar varandra. Om en kommer med input så kanske han har missat något man själv har märkt, då har den andre direkt korrigerat och lagt till den grejen, om det är en videogrej eller en taktisk genomgång. Det känns som att de kompletterar varandra, det den ena missar lägger den andra till. Jag har inte märkt något problem mellan dem eller så.

Bosse Andersson, vad betyder han för klubben? Ibland känns det som att han är den största stjärnan, eller i alla fall att han vill vara det?

- Jag håller med om det, han gillar att stå i centrum. Man märker att han betyder jättemycket, han är väldigt populär. Han har varit här i flera år. Det han har gjort med så många försäljningar och så, det måste vara den sportchef som sålt för mest utan att veta exakt. Man märker att han har respekt. Sedan har han glimten i ögat, han kommer ofta till Kaknäs och skojar med oss. Det ser man nog inte från många andra sportchefer i de andra klubbarna. Han är speciell.

