Larsson om besvikelsen när MFF nobbade 25 miljoner: "Tränaren skiter i om klubben får mer pengar"

Aris-anfallaren Daniel Larsson, 33, tillhörde mellan 2009 och 2012 Malmö FF och lämnade sedan för spel i spanska laget Real Valladolid. Redan innan dess var han dock aktuell för en flytt till bland annat tyska laget Kaiserslautern, men den övergången sprack.

Nu berättar 33-åringen mer om den uteblivna flytten till Tyskland.

- Då var den (besvikelsen) inte så stor som den borde ha varit. Jag borde ha legat på betydligt hårdare för det. Det var ett bra bud, då var det nog en ganska bra klubb att gå till för mig. Strax efter lämnade "Rolle" (Roland Nilsson, dåvarande tränare) också, säger han i podcasten "Lundh" och fortsätter:

- Just under den tiden hade Hasse Borg avgått, vi hade ingen sportchef. Per Ågren gick in som en slags sportchef allteftersom, men det var ingen som tog beslutet mer än styrelsen, vad jag förstod. "Rolle" ville inte bli av med mig, om han får ta beslutet säger han ju nej, han skiter i om klubben får mer pengar.

Då hade han (Roland Nilsson) samtidigt en väg ut till FC Köpenhamn några månader senare.

- Det gjorde lite ont.

Så är det ju i fotboll, man kan inte lite på någon, gissar jag.

- Nej, uppenbarligen.

Larsson menar att han inte tycker att det var rimligt att MFF nobbade bud på honom då.

- Jag fastnade. Jag fick ett bud på 25 miljoner i januari men tjänar 40 000 i månaden. Jag tyckte inte att det var rimligt och att jag borde spela någon annanstans. Det tog mig in på en mindre bra bana, även om jag fortsatt hade förtroende från Norling, men jag betalade inte tillbaka det riktigt.

Menar du tankemässigt, med attityden när du hade blivit blåst på en bra flytt?

- Det var inte så att jag gick in och ville vara dålig, jag ville mer än någonsin, men jag bråkade samtidigt en del i mitt eget huvud med mig själv. Det gjorde att saker och ting stod stilla i stället för att gå framåt.

Året efter, kom det bud som inte blev något, eller planade det ut?

- Jag vet inte om det kom något riktigt på sommaren. På vintern var det nära igen, men då hade jag ett år kvar. Då var klubbarna inte villiga att betala lika mycket pengar, för jag hade inte gjort en lika bra säsong. Det rann ut i sanden, det var aldrig riktigt nära. Det var intresse och samtal, men inte så mycket mer.

Lyssna hela avsnittet i spelaren ovan.