Larsson om när Erdogan fick rädda inlåst domare: ”Lät verkligen som ett skämt"

Ett sent domslut fick Trabzonspors president Ibrahim Haciosmanoglu att rasa - och låste in huvuddomaren i flera timmar. Huvuddomarens räddning blev Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. - Eller så kan man se det som att det är kul att något oväntat händer, säger Daniel Larsson i Lundh.

Daniel Larsson, 33, är rik på erfarenheter efter att ha spelat i flera klubbar som Malmö, Granada, Gaziantepspor och Aris. Men frågan är om inte Larssons mest speciella minne är från tiden i turkiska Gaziantepspor.

Under en bortamatch mot Trabzonspor i oktober 2015 fattade huvuddomaren Cagatay Sahan ett sent domslut som inte gick Trabzonspors väg då han valde att fria i en handssituation. Klubbens president Ibrahim Haciosmanoglu blev så arg att han låste in huvuddomaren i ett omklädningsrum i flera timmar. Mitt i allt kaos stod Larsson och i podcasten Lundh berättar han mer om den minst sagt speciella händelsen.

- Det lät verkligen som ett skämt från början. Men det blev tydligt att något jävligt ovanligt hade hänt. Jag vet inte exakt vad som föregick i domarrummet, vi var instängda i vårt omklädningsrum ett par timmar men vi var ändå nöjda, vi hade tagit poäng borta mot Trabzonspor och kunde sitta där och fira på något sätt i alla fall. Men domarna… Jag fick höra att de satt där i 16 timmar till slut. Det är speciellt, minst sagt.

Ni ledde med 2-0, du hade gjort ett mål och Trabzonspor hämtade upp till 2-2, sedan borde de ha fått en straff men fick inte det, då tappade Trabzonspors president det fullständigt?

- Ja. Han var inte ensam om det, hela arenan och deras lag också. Men exakt vilka samtal han sedan tog emot av män på högre ort vet jag inte. Men det krävdes nog ändå något rejält försök.

Det sägs att president Erdogan fick ringa Trabzonspors president och kräva att han skulle släppa ut domarna till slut?

- Ja, men jag tror att det var enligt kravet att de inte skulle döma igen, i alla fall inte Trabzonspor.

Vet du om de dömt dem igen?

- Nej, det vet jag inte. Men så kan det nog vara.

Hur rädd är man själv i en sådan situation?

- Jag kände ingen rädsla alls. Vi var skyddade av polis, det skulle mycket till för att vi skulle attackeras som motståndarspelare. Vi hade inte gjort mer fel än att vara lite oväntat bra. Visst, det kan man få lite spott och spe för, men för våld ska det mycket till. I alla fall där.

Blir man inte lite uppgiven när en president kan stänga in domare – blir man inte lite uppgiven kring fotbollen?

- Eller så kan man se det som att det är kul att något oväntat händer, som också är jävligt svårt att påverka. Jag har nog valt att försöka se på det med lite humorinslag i stället.

Det var nog inte roligt för domarna…

- Så klart inte. Men ordningen som saker och ting händer i blir komisk, kan jag tycka.

Lyssna på hela podcasten i spelaren ovan.