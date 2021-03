Linde hoppas på ny skräll mot La Liga-laget i EL - men Molde går miste om stor fördel: "Det är synd"

Molde skrällde sig vidare till åttondelsfinal i Europa League efter att ha slagit ut tyska Hoffenheim i 16-delsfinal.

Motståndet i åttondelsfinalen? Spanska Granada, som för närvarande ligger på tionde plats i La Liga.

Just nu befinner sig Molde i Spanien på ett träningsläger och en förklaring till det är att man ska möta just Granada under torsdagen. Var returmötet ska spelas är något oklart på grund av hårda coronarestriktioner i Norge.

- Den första mötet blir i Granada. Vi i Molde är väldigt inne på att vi helst inte vill spela två matcher i Spanien och ge dem den fördelen. Det sista jag hört som inte är spikat men som det lutar åt är att vi spelar i Budapest på nationalarenan där, säger målvakten Andreas Linde i Lundhs podcast.

Linde berättar vidare om varför de just nu befinner sig i Spanien.

- Nej, precis. Det är därför vi är i Spanien. Vi har varit här i snart tre veckor. Vi valde att stanna kvar här så att vi slipper tiodagarskarantänen, som är obligatorisk om vi återvänder till Norge, säger han.

Hur är lägerlivet?

- Det är speciellt. Men vi ska inte klaga. Vi är själva på hotellet och har bra planer att träna på. Vädret kunde kanske varit lite bättre…

Men det är skönare än i Molde?

- Ja, vädermässigt är det mycket bättre. Sedan är det många här som har familjer och barn hemma, det kanske är lite tuffare för dem. Men det är en upplevelse. Vi är glada över att vara här.

Det hade inte varit en hel nackdel att få upp ett spanskt lag till en bit upp i Norge i mars?

- Nej. Vi har en stor fördel att spela på vår hemmaplan. Utöver alla Europamatcher. Just med konstgräset och kylan, de är inte riktigt vana vid det. Det är synd att vi inte får spela hemma.

Vad är din bild av Granada?

- Vi har inte riktigt gått igenom dem tillsammans. Men det jag har fått med mig är att det inte är ett typiskt spanskt possession-lag. Någon sade att det var laget i La Liga som har minst possession. Jag vet inte om det stämmer. Det är mycket rakare spel och tidiga inlägg, det är bilden jag har fått hittills. Vi får kolla lite mer sedan.

De slog ut Napoli, vilket är starkt. För länge sedan slog de ut Malmö FF. Även om Gattuso tyckte att de var lite fula.

- Det har jag inte fått med mig. Men så är det.