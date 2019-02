Lindqvist ser likheter mellan dagens Blåvitt och krisen 2002: ”Felet är hur hela föreningen fungerat i 20 år”

Under 2002 klarade sig IFK Göteborg kvar efter kvalspel. Legendaren Stefan Lindqvist ser likheter med dagens Blåvitt. - Felet är inte hos spelarna som är i klubben nu, det är hur hela föreningen har fungerat i egentligen 20 år, säger han i podcasten ”Lundh”.

Stefan Lindqvist firade stora framgångar med IFK Göteborg under nittiotalet. Lindqvist var kapten i Blåvitt och var bland annat med och vann fem SM-guld och spelade i Europa. 1994 vann Blåvitt sin grupp i Champions League före Barcelona, Manchester United och Galatasaray.

Men de senaste året var en besvikelse för IFK och inför 2019 tippas man av många hålla till lite längre ner i tabellen. Stefan Lindqvist, som den här veckan gästar podcasten "Lundh", ser likheter med dagens IFK och hur det såg ut 2002, då laget höll på att åka ur men klarade sig kvar via kvalseger mot Västra Frölunda.

Vad är din bild av Blåvitt? Det är ju långt ifrån det Blåvitt du spelade i.

- Ja. Jag hoppas nu med Poya att man börjar om. Att man ger honom tid och ger de unga killarna möjlighet att bygga något. Jag tror inte att man kan räkna med några framgångar inom de närmaste fyra-fem åren.

Tror du på det här skiftet i spelidé, att gå ifrån det som har varit Blåvitts DNA med 4-4-2 till att bli mer spelande?

- Egentligen inte. Jag tycker någonstans att det är konstigt om en tränare kommer in och har en spelidé när han inte vet vad han har för material. Snarare att man bygger spelet utefter vad man har laborerat med. Vi hade Bosse Johansson under ett och ett halvt år, han var i Danmark under en period, han sade att när han hade samling så byggde de sitt spel utefter vilka som var i form vid det tillfället. Han hade bra framgångar.

Du var lagledare senast när det krisade under tidigt 2000-tal då man fick kvala. Ser du några likheter med den kris som var då och den som är nu?

- Ja, det gör jag. IFK har haft lite tur att andra föreningar har varit ännu sämre. Felet är inte hos spelarna som är i klubben nu, det är hur hela föreningen har fungerat i egentligen 20 år.

Vad tror du är grunden till att det har gått så snett som det har gjort? Man var ju totalt dominanta på 90-talet, tog ett SM-guld 2007 men däremellan väldigt torftigt?

- När jag lade av efter säsongen 1997 var vi fyra eller fem av de äldsta som lade av på en gång. Man köpte in en del väldigt dyra spelare utifrån, ändrade lönerna till helt andra nivåer. Där någonstans tror jag början till förfallet ligger.