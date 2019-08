LIVE: Se podden "Lundh" live från Way out West

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Podcasten "Lundh" gör ett gästspel på festivalen Way out West. Se livesändningen med start 15.30.

Den populära podden Lundh gör ett nerslag på Way Out West. Under fem år har Olof Lundh gjort en poddintervju med olika personer i fotbollens värld varje vecka i TV4:s regi. Genom åren har han även livepoddat i Almedalen med politiker och näringslivsfolk med fotbollstouch.

I år under Way out West väntar intervjuer med olika musikprofiler och artister som gillar fotboll. Bland annat kommer vi att avhandla de allsvenska klubbarnas inmarschlåtar, varför få fotbollsspelare slår som artister, om vad som utgör en bra mästerskapslåt och vilka likheter och skillnader det finns med att vara en del av ett band och i ett lag.

På torsdagen intervjuades Axel Liljefors Jansson från Hov1 och på fredagen är det dags för Den svenska Svenska Björnstammens Åke Olofssons. Intervjun sker 15.30 under fredagen.