Live-special med podden "Lundh" under Gothia

Lundhs Podcast

Fotbollskanalen fortsätter sin Gothia Cup-bevakning.

Under torsdagen är det dags för live-special med podcasten "Lundh", på Heden.

- Efter att ha livepoddat på Almedalen och Way Out West blir det kul att komma till en av fotbollens roligaste ställen, säger Olof Lundh.