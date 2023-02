LUNDH LIVE - Helsingborg först ut: "Rivaliteten är ju känd"

Efter drygt 375 avsnitt av podcasten Lundh är det alltså dags att ge sig ut på vägarna med podden igen, den här gången förstärkt med Fotbollskanalen on Tour. Turnén inleds på THe Tivoli i Helsingborg den 1 mars och gäster där är mittbackskollegorna, landslagskamraterna och klubbrivalerna Andreas Granqvist och Jonas Olsson som har sin hemhörighet i Helsingborg respektive Landskrona.



Vi hörde av oss till Jonas Olsson för att ta pulsen på honom inför föreställningen i Landskrona.



Livepodd i Helsingborg - hur känns det?

- Väldigt taggad. Framförallt är det väldigt kul med "Granen" som sällskap. Vi har ju spelat mycket ihop. Så det ska bli kul att få träffa honom och det är ju alltid kul att prata med Olof. Jag är ju musikintresserad så jag har varit väldigt mycket på Tivoli i Helsingborg - roligt att vara på andra sidan nu.



- Den är väldigt bra, skulle jag säga. Vi spelade länge ihop, både i U21-landslaget och landslaget. Vi var dessutom samtidigt ihop i Nederländerna, men i olika lag, så vi har alltid haft en bra relation. Vi håller även kontakten idag, framförallt via sms, så det ska bli kul att få träffa honom in person igen. Det var länge sedan sist.- Jag tänker mig att det kommer bli naturligt mycket snack kring skånefotbollen och i synnerhet HIF och Bois. Rivaliteten är ju känd och Andreas är ju sportchef i HIF och jag har varit involverad i Bois de senaste åren och vi har ju dessutom en historik som spelare i respektive klubb. Det ska bli kul att prata om lagen, speciellt också då de är i samma serie. Sedan lär det bli också bli landslagssnack. Det kommer bli kul att resonera kring detta.- Nej, det har jag faktiskt inte. Jag gillar ju all format som är live och som inte klipps. Jag tycker om när man har en direkt kontakt till lyssnare eller tittare. Så livepodd-formatet tilltalar mig väldigt mycket. Det tilltalar mig framförallt för att det inte finns någon mellanhand – det finns inget tolkningsutrymme. Gör man en intervju med en skrivande journalist finns det alltid tolkningsutrymme eller gör man podd finns det alltid en klippare. Jag gillar att det jag säger har en direkt kontakt med lyssnare/tittare.- Nej det skulle jag inte säga. Jag är väldigt öppen med de frågorna som ställs kring min karriär. De brukar jag svara ärligt på.

