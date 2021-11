Mats Olsson om att Zlatan borde lägga av: "Vill inte se honom springa runt halvskadad"

Sverige mötte Spanien om en plats i VM i Sevilla under söndagen och då var Zlatan Ibrahimovic med. Den 40-årige Milan-anfallaren hoppade in i den 73:e minuten när Sverige förlorade med 1-0 och blev tvåa i kvalgruppen. Det innebär att Blågult missade direktplatsen till Qatar-VM 2022 - och i stället får spela play off i slutet av mars nästa år.

Ibrahimovic blev samtidigt varnad mot Spanien på övertid, vilket gör att han är avstängd och missar play off-semifinalen. Däremot kan han spela i en potentiell play off-final.

Krönikören och journalisten Mats Olsson har följt Zlatans karriär sedan starten i Malmö FF och häromåret skrev han boken "Jag är fotboll - Zlatan Ibrahimovic" ihop med anfallaren.

ANNONS

- Boken skulle egentligen sluta i PSG. Det var Bonniers förlag som gjorde den och då trodde vi att han skulle sluta i PSG, det var det allting utgick ifrån. Sen så plötsligt skrev han på för Manchester United. Då fick vi eller förlaget tänka om och då skulle det istället bli slutet. Men det blev det ju inte heller. Han fortsatte till Los Angeles. Så målet var väl då att han skulle nå 500 mål också skulle det bli slutet i boken och det blev det också om jag minns rätt, säger Mats Olsson i podcasten Lundh.

Mats Olsson fick annars tidigt tips om att den då unge MFF-anfallaren som gjorde avtryck.

- Det var ganska lätt att se att här gäller det att hänga på Zlatan för här kommer en spelare som vi kommer skriva väldigt mycket om i väldigt många år, säger Mats Olsson.

ANNONS

Hur tidigt förstod du det?

- När han spelade i Superettan. Man hörde ju rykten och mycket snack där de alltid sa att Malmö har en jävel som är riktigt bra och Zlatan hette han. Och då var jag på en match, Malmö FF spelade men Zlatan spelade inte och jag visste inte vem han var. Men när man kom in i omklädningsrummet och laget satt där och bytte om. Så stod det ett gäng unga spelare på en bänk, jag kommer så väl ihåg dem, de höll liksom i hängarna och en av de var längre än de andra och han var så där kaxig. Då tänkte jag att det måste vara han där Zlatan som de pratar om. Och det var det också.

Om jag inte minns fel så så är du nere i Malmö och gör ett reportage om klubben till Offside. Du träffar Hasse Borg, där han ju pratar om Zlatan och så. Var det där du förstod det?

- Nej, det reportaget var långt senare. Hasse Borg var mycket mer så här att ”ni skriver för mycket om honom, han blir så jävla kaxig när ni skriver om honom”. Då tänkte jag att då ska jag skriva ännu mer om honom. Sen efteråt så har det ju framkommit att MFF inte var så schyssta och inte Hasse Borg heller i de läget när han gick till Ajax.

ANNONS

Hur var det att skildra honom under lång tid, från den lilla starten och upp till allting som har varit.

- Det var ju att se honom göra, jag hatar ordet klassresa men göra en resa från den första killen som knappt kunde läsa och skriva höll jag på att säga. Till att helt plötsligt vara känd över hela världen och lyckas med så mycket. Det var väldigt fascinerande.

Hur ofta förvånas du av det han har gjort?

- Varje gång. Alltid. Nu vet jag inte för jag har ingen kontakt med honom längre men jag skulle nog säga att han borde lägga av. Jag vill inte se honom springa runt halvskadad och bli inbytt och utbytt skadad igen. Jag tycker det är bra som det är.

Du ser inte gärna honom i landslaget igen?

- Det är den svåraste frågan. Ja och nej. Det var ju kul när han kom, det blev ju ett jävla uppsving kring allt. Men jag vet ju inte hur det här kommer fungera. Är han en spelare som ska bytas in med tjugo minuter kvar? Är han en spelare som ska spela en och en halv halvlek? Det blir ju annorlunda. Han är numera stationär i straffområdet även i Milan. Det blir ett annat spel. Nej jag tror att det är kört. Jag tror inte att det behövs längre.

ANNONS

I landslaget?

- Ja.