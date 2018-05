Mersiades om gåvan till Jack Warners fru: ”Fick berättat att det var något man var tvungen att göra”

Bonita Mersiades arbetade för Australiens fotbollsförbund när landet sökte både VM 2018 och 2022. I veckans avsnitt av Lundhs podcast berättar hon om gåvan hon köpte till Jack Warners fru. Vid tidpunkten var Warner själv vice ordförande i Fifa och ordförande i Nord- och Centralamerikanska samt Karibiska fotbollsförbundet.

Fifas förre vice-president stängdes 2015 av på livstid av Fifas etiska kommitté, från alla fotbollsrelaterade uppdrag, efter anklagelser om mutor. Bland annat ska Warner ha tagit emot mutor från den sydafrikanska regeringen då landet fick VM 2010.

Enligt Mersiades fick hon intrycket att det var något som skulle göras.

- Ja, det gjorde jag. Jag fick berättat för mig att det var någonting som man var tvungen att göra. Jag hade en nio timmars lång mellanlandning i Dubai under 2009. Just då hade jag väldigt mycket att göra hemma i Sydney och jag passade på att köpa halsbandet under mellanlandningen. Vi visste var vi skulle köpa det och att det fanns i en butik i en galleria här i Dubai. Så, ja, jag köpte ett pärlhalsband till Jack Warners fru, säger Mersiades i Lundhs podcast.

Hur tänkte du då? Visste du att det var någonting fel med det?

- Det var ett av de ovanliga fallen, just den presenten. Anledningen till att jag köpte halsbandet var att FA i Australien hade hållit i FIFA-kongressen i Sydney i maj 2008, före budgivningen. Vi visste att vi skulle buda på VM, men det var innan budgivningen hade börjat och ingen hade vunnit. Det var en privat middag för den exekutiva kommittén i Sydney och alla som var där fick en present. Männen fick pärlmanchetter och kvinnorna fick pärlhalsband. Det totala värdet för de presenterna var 100 000 australiensiska dollar. Jack Warners fru följde inte med till Sydney på den resan och Jack tänkte att han var tvungen att ge ett sådant här pärlhalsband till sin fru, men ett som var värt mer. Och ända sedan dess har han frågade han om han kunde få ett sådant. När vi budade försökte han sätta press på våra representanter att hans fru skulle få ett pärlhalsband.