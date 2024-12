MFF:s jobbiga transferfönster i somras: "Lite väl många tänkte på att lämna"

När Malmö FF summerar säsongen 2024 gör man det med SM-guld, cupguld, och ligaspel i Europa League. Med tre matcher kvar att spela har himmelsblått dessutom fortfarande möjlighet att ta sig vidare till slutspel i den sistnämnda turneringen.

Men årets framgångar har inte åstadkommits utan grus i maskineriet.

När MFF:s huvudtränare Henrik Rydström gästar podden "Lundh" berättar han bland annat om en jobbig period under sommarens transferfönster.

- Det är skillnad här i Malmö kontra där jag varit innan, framför allt kring sommaren när fönstret öppnar. Då blir det väldigt stökigt i Malmö.

Kan du konkretisera det?



- Dels har vi en större trupp, så jag har fler spelare som kanske inte har spelat så mycket. De ser sig om efter alternativ. När du då som tränare vill ha en grupp som slåss för varandra och som brinner för varandra - sedan är det lite väl många i gruppen som tänker på (andra, reds.) alternativ och på att lämna... Vilket jag förstår, det är absolut inte det. Vissa vill vi ska lämna, vissa vill vi låna ut, vissa av dem vill inte lånas ut för att det inte finns några alternativ.

Ringer agenter till dig och ligger på?

- Nej, aldrig. Där har de varit bra, mina sportchefer (Daniel Andersson, sportchef Malmö FF, och Ola Toivonen, assisterande sportchef Malmö FF, reds). De håller i det.

Men du märker ändå stökigheter?

- Ja. Det blir ju att man märker det i gruppen. Det blir mycket svårare att skapa den här känslan att: "Fan, nu är det en tajt grupp". Det är väl också en följd av att Malmö haft för många spelare. Transferfönstret 2022 blev inte så lyckat, där har vi fortfarande någonting som vi får förhålla oss till.

2022 var som bekant ett kämpigt år för MFF. Visserligen vann himmelsblått svenska cupen och kvalificerade sig till gruppspel i Europa League - men samtidigt tog man inte några poäng i gruppspelet och slutade på en sjunde plats i allsvenskan. Klubbens sämsta tabellplacering sedan 2009.

Styrelsen och den sportsliga ledningen investerade rejält i truppen under året, framför allt under sommaren i syfte om att rädda säsongen. Ordföranden Anders Pålsson har i efterhand avslöjat att klubben satsade 80 miljoner kronor på övergångssummor, sign ons och spelarlöner under 2022.

Spelarna som värvades in var Isaac Kiese Thelin, Dennis Hadzikadunic, Moustafa Zeidan, Joseph Ceesay, Mahame Siby, Emmanuel Lomotey, Matej Chalus, Samuel Kotto och Mohamed Buya Turay. Många av dem har haft svårt att slå sig in i startelvan - eller ens i matchtrupper - och vissa av dem tillhör MFF än idag.

Men trots att tankar på andra alternativ har varit ett störande moment under säsongen förstår Rydström att det blir så - samt varför det blir så.

- Ibland när jag säger att det blir stökigt så låter det som att det blir någon illvilja. Men det är det inte. Jag förstår spelarna, de har rätt korta karriärer och man vill maximera de karriärerna. Det börjar ju egentligen med hur jag förhåller mig till de unga spelarna som kanske lämnar eller vill iväg. Min inställning är att jag försöker hjälpa dem här och nu. Om jag har hört att den här klubben är intresserad eller han nog kommer att försvinna - det förändrar ingenting, säger han och fortsätter:

- Mitt uppdrag är att se till att vi vinner fotbollsmatcher. Men jag tycker också att mitt uppdrag är att hjälpa mina spelare att uppfylla sina potentialer. Jag fattar att jag har spelare som måste lämna, som Sebastian Nanasi. Jag pratar aldrig med spelaren om att: "Jag tycker att du ska göra så här" eller "Stanna lite till". Utan jag försöker bara se till att vi jobbar så hårt och bra som vi kan här och nu. Det andra får de sköta, för det är deras liv. De måste ta beslut utifrån det.

Rydström avslutar:

- Sedan finns det säkert att man påverkar genom hur man är eller vad man försöker sända för signaler. Jag har också... Vilket jag fick skit för när jag lämnade Kalmar som tränare… Min lojalitet är såklart mot mina arbetsgivare och spelarna måste tänka på supportrarna. Det ska vi tränare också göra. Men det finns inte en klubb som tar ett extra ansvar för spelaren. För när spelaren inte presterar - tack och adjö. När tränaren inte presterar - tack och adjö. Även när spelaren eller tränaren presterar så kan man få lämna.

- Så jag förstår spelare som tänker på sig själva. Så länge de visar att de fajtas för klubben när de är här, och så länge de visar att de fajtas för laget när de är här, så är det okej.

Lyssna på hela avsnittet med Henrik Rydström i spelaren ovan.