Milds kritik mot Frank Anderssons uttalande: "Tyckte han var helt snett på det"

Det var under sin tid som ordförande i IFK Göteborg som Frank Andersson menade att bilden av Blåvitt som en "vit mans klubb" delvis var sann. Ett uttalande som bottnade i att Göteborgsklubben hade misslyckats med att skapa relationer till föreningar och spelare i bland annat förorter till staden, enligt Andersson.

Det är dock en bild, och ett uttalande, som Håkan Mild inte delar.

Under den tiden du var borta så var Frank Andersson ordförande och Mats Gren var sportchef. Då pratade de om att IFK Göteborg lite misslyckats i det som man idag kallar för utsatta områden. Hur ser du på det, att de försökte komma ut i sådana områden?

ANNONS - Att Frank Andersson säger så som han sa är rätt befängt om jag ska bara ärlig. IFK Göteborg satte sin akademi i de östra stadsdelarna och då kom man överens med klubbarna om att man inte kulle gå på spelarna och klubbarna. Så att deras spelare skulle kunna vara kvar i de föreningarna. För det fanns en oro att när IFK Göteborg kom ut dit, och det är ju Roger Gustafsson förtjänst, som är en fantastisk ledare och som också gjorde så att de inte gick på spelare i de östra förorterna för att det då fanns en risk att klubbarna inte skulle finnas kvar, säger Mild i podcasten "Lundh".

- Just för att IFK Göteborg skulle bli så stora. Så det man gjorde var att man har ett lag i varje åldersgrupp, tittarna man på de andra lagen så kan de ha många lag i varje åldersgrupp, IFK har alltid ett. Just för att inte hamna i konflikt med någon av de klubbarna. Och Frank Andersson var ju en av dem som absolut var med på det så jag tyckte att han var helt snett på det.

ANNONS

Ja det var ju lite förvånande. Har ni ändrat strategi eller är det fortfarande samma strategi som gäller?

- Nej vi gör fortfarande så. Med lag så börjar vi som tolvåringar. Innan dess finns det inbjudningsträningar och man kan komma hit och testa att spela. Men innan man är tolv år så ser vi gärna att man är i sin moderförening. När man kanske lite är mer mogen för det som tolv eller tretton-åring och vill satsa mer, då är IFK klubben för dig.

Sen du slutade som sportchef så har ju polisen kommit in ett tag och Fredrik Gårdare har bland annat varnat för att en hel del kriminella kommer in och vill göra spelaraffärer. Nu har ju tyvärr den satsningen dragit ner igen. Men det höll ju igång under några år och det fanns även kopplingar i Göteborg med bland annat en rådgivare som har fått pengar och är utredd av både rättsliga myndigheter och skattemyndigheter. Hur ser du på det idag när du kommer tillbaka? Är det någonting du pratar med Pontus Farnerud om, just hur ni ska förhålla er till det här?

ANNONS - Vi har nog inte pratat jättemycket om det under det här året som har varit. Det kan jag inte säga. Det är inget som har varit uppe på tapeten hos oss faktiskt.

Är det någonting du tror att ni behöver ta i beaktning?

- Det behöver vi säkert göra. Fotbollen har som sagt blivit en klart mycket större industri än när jag var i IFK förra gången. Det finns fler människor runt omkring och agentvärlden har luckrats upp, på den tiden var man tvungen att ha licens och kunde inte jobba på samma sätt som de gör idag.

Det är i och för sig tillbaka i någon form.

- Ja precis men inte på samma sätt. Jag hoppas att det ska bli ännu mer reglerat om jag ska var ärlig. Men det behöver man absolut hantera och jobba med. Men det är ingenting som jag och Pontus har pratat jättemycket om faktiskt.