Nanasi och Strasbourg har hamnat mitt i infekterad protest mot Boehly: "Det är inte optimalt"

2022 gjorde amerikanske affärsmannen Todd Boehly inträde i fotbollseuropa. Genom konsortiet BlueCo förvärvade han Chelsea från mångårige ägaren Roman Abramovitj. Därefter skapade Boehly rubriker genom många - och dyra - värvningar till klubben.

Den efterföljande sommaren köpte BlueCo även Ligue 1-klubben Strasbourg och bildade en multiklubbskoncern. En av planerna var att låna ut Chelseas bästa talanger till den franska klubben för att ge dem speltid på hög, senior nivå.

Sedan i augusti befinner sig Sebastian Nanasi i just Strasbourg. 22-åringen värvades från Malmö FF i vad som rapporterats vara den dyraste försäljningen någonsin av en allsvensk klubb.

Annons

I podden ”Lundh” berättar han om projektet i Strasbourg och kopplingen till Chelsea.

- Vi har sagt innan säsongen att vi vill upp på Europaplatserna. Sedan är det såklart lättare sagt än gjort, vilket man också ser. Men ligan är väldigt jämn. Två vinster så kan det vara närmare än vad vi är nu. Så, som sagt, det handlar bara om att tro på det och spela vårt spel. Att fortsätta tro på vårt sätt.

Vad är sagt med Chelsea? När du kom hit, fanns det med som en tanke? Att du kan avancera upp i och med att man är en del av en multiklubbslösning. Eller är det inget som är så uttalat?

- För mig så var det mer att komma till Strasbourg, vilket kändes som ett väldigt bra projekt. Just planen de hade för mig. Jag pratade med tränaren om hur han såg på mig och hur han ville spela fotboll. Det var det som kändes som att: ”Här har jag störst chans att utvecklas.”

Annons

Vad var det de sålde in med projektet?

- Just det här att jag kommer få förtroende. Men sedan är det inte någon garanti på något sätt. Det handlar fortfarande om att ta chansen. Men sättet de vill spela fotboll på och ambitionerna de har som klubb - det vägde tungt för mig.

Chelsea har lånat ut några spelare till Strasbourg. Märker man av det i omklädningsrummet? Sitter Chelsea-gänget för sig och ni i ett annat? Eller hur funkar det?

- Nej, absolut inte. Vi är ett väldigt tajt lag. Jag tycker att alla pratar med alla, alla hänger med alla. Man märker inga grupperingar. Utan allt vi gör, gör vi tillsammans.

Men samtidigt som multiklubbsägandet fungerar smärtfritt inom laget är verkligheten en annan bland Strasbourgs supportrar. Flera grupperingar har kritiserat Boehly och BlueCo för att enbart se Strasbourg som ett träningscenter för unga spelare, samt att klubben prioriteras i andra hand.

Annons

För att yttra sitt missnöje mot de amerikanska ägarna är klacken tyst under de första 15 minuterna av varje match Strasbourg spelar.

- Vi i laget försöker att inte tänka på det. Vi är där för att Strasbourg ska komma så högt upp som möjligt i ligan. Vi ska utvecklas så mycket som möjligt som lag och det är vårt primära fokus.

Du är ju van vid Malmö och är bortskämd med den inramningen. Hur är det att springa in hos en hemmapublik där klacken är tyst? Det är inte hela publiken, det är just klacken.

- Jag köper att de reagerar som de gör. Det är inte min ensak. Men det är klart att det inte är optimalt för oss att det är tyst första 15, när man på något sätt vill starta matchen bra och skapa ett tryck. Men jag går inte in alldeles för mycket på det. Jag försöker bara fokusera på vad jag kan göra bättre. Sedan, såklart, i den bästa av världarna så sjungs det.

Annons

Efter det, i perioder under matchen jag var på, så var det ändå lite tryck. Inte som hemma i Sverige, men ändå tryck i perioder. Det känns som att det finns ett stort engagemang till klubben.

- Absolut, det märker man. Supportrarna bryr sig väldigt mycket och Strasbourg är en stor grej här. Just fotbollsklubben. Man märker att det är många som bryr sig och många som vill. Det blir höga ljudtoppar och hemmaarenan är fantastisk. De är ofta aktiva, vilket såklart hjälper oss spelare väldigt mycket.

Strasbourgs tränare, Liam Rosenior, har tidigare vädjat till supportrarna att sluta protestera. Han anser att det skadar laget.

- Ja, jag tror att mina spelare lider av en utebliven atmosfär de första 15 minuterna. Jag tror att alla som jobbar i klubben vill att den ska vara framgångsrik på lång sikt. Alla behöver vara enade för att klubben ska växa. Den här talangfulla spelargruppen förtjänar att bli supportade från matchens första minuter, sa tränaren efter Strasbourgs 2-2-match mot Lens i oktober.

Annons

Dock fick inte Rosenior något gehör. Supportrarna protesterar fortfarande under första 15 i varje match.

Lyssna på hela avsnittet med Sebastian Nanasi i spelaren ovan.