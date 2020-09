Nilsson inte nöjd med mångfalden i förbundsstyrelsen - men jämställdhetsfrågan viktigare

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson är öppen med att mångfalden i förbundsstyrelsen måste förbättras. Det finns ingenting Nilsson hellre vill än att få en större mångfald i styrelsen, men vissa frågor måste gå före efter bestämmelser från riksidrottsmötet och en del förändringar måste även ske i föreningslivet för att man ska lyckas, anser han i podden ”Lundh”.

Jag var på årsmötet 2019, när Stockholms fotbollförbund, Lars Ekholm, poängterade, du var redan vald, men det var när man valde in Bert Andersson, Jörgen Eriksson och Lars-Christer Olsson, så undrade han hur man kan ha kampanjen ”alla är olika, olika är bra” när man väljer in tre äldre med ”son”-namn. Det blev lite diskussion efter det. Hur ser du på det?

- I år valde vi in tre kvinnor som heter Grälls, Karhu och Frebran. Det är den balans vi har. ”Alla är olika - olika är bra”, det är ingen kampanj, det är ett långsiktigt arbete för jämställdhet, integration och mångfald som har mycket större bäring än på hur förbundsstyrelsen ser ut.

Hur ser du på mångfalden i förbundsstyrelsen?

- När det gäller jämställdhet, när vi har en fixerad siffra att hålla oss till, så lever vi upp till den. När det gäller mångfalden har vi naturligtvis totalt sett när det gäller ledare väldigt mycket mer att göra. Därför är det så viktigt att jobba med de här frågorna brett och få en bredare bas från föreningar och distrikt och på det sättet succesivt slussa in. Mångfalden, där finns det absolut förbättringspotential.

Om vi bara är inne i förbundsstyrelsen, hur ser du på mångfalden där?

- Den är bristfällig, självklart, eftersom vi inte har någon större mångfald i det perspektivet. Men vi har fokuserat på att leva upp till jämställdhetsmålet, först och främst.

Är det viktigare än mångfald?

- Ja, det är viktigare. Där finns det nämligen starka krav från riksidrottsmötet, där kan vi inte förhålla oss på ett annat sätt än att vi måste leva upp till det. När det gäller mångfalden så vill vi inget hellre än att ha en större mångfald, men för att vi ska lyckas med det så tror jag att vi måste öppna upp famnarna både på klubb- och distriktsnivå för att få med fler ledare. Det är därför ”alla är olika - olika är bra” har en så viktig roll att spela. Vi har något som heter ”+10 000” där vi jobbar stenhårt för att få fler kvinnor som ledare. Vi har haft ett adept- och mentorsprogram där vi har fokuserat på mångfald och bredd så att vi ska få en större rekryteringsbas. Jag tror att vi måste bredda basen för att succesivt få representation i förbundsstyrelsen.

Hur lång tid kommer det att ta?

- Jag vill inte sätta någon tidtabell. Det viktiga är att vi har ett målmedvetet arbete, att vi är dedikerade och att vi förstår att det är viktigt. När det gäller förbundsstyrelsen är den dessutom lite låst på det sätt att det inte är en fri och öppen nominering, det är tre från elitfotbollen på herr- och damsidan och tre från våra distriktsförbund. Det gör att det finns en begränsning.