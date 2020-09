Nilsson oroad över svenska klubbars överlevnad: "Idrotten är negativt särbehandlad"

Flera ligor och lag runt om i världen har börjat släppa in publik på deras matcher. Samtidigt har många av de allsvenska lagen tufft med ekonomin. Att Sverige inte har börjat släppa in folk på matcher tycker Karl-Erik Nilsson är lite märkligt. Det berättar han podden "Lundh".

Vi har sett det internationellt, men är du förvånad över att ingen förening i Sverige har fått ställa in betalningar?

- Ja. Men jag tror att det är en del som inte är så långt därifrån. Stödet för kvartal tre och fyra kommer att rädda. Men hur blir det 2021? Hur mycket släpper det här efter? När vi kan vi börja välkomna publik igen? Även om man nu kämpar och sliter och kanske klarar 2020 så är det väldigt avgörande för framtiden med vad som händer. Publikfrågan är en som är irriterande, jag ser ganska stora delar av Europa som tar in en hel del publik på sina matcher… Jag har jättestor respekt för att det först är smittspridningsbegränsning, det är inget snack om att det är prio ett, men det är klart att när köpcenter, stränder och krogar kan ha mycket folk och vi inte ska kunna ta in mer än 50 personer, som det är nu, på Friends Arena, det känns som att idrotten i det fallet är negativt särbehandlad.

Hur ser du på det arbete som ni har gjort för att få igång spel och sedan för att få in mer publik än 50 personer?

- Många av mina kompisar runt om i Europa har haft en tuffare situation. Vi har kunnat spela och träna med ungdomar upp till 18 år, vi har kunnat träna med seniorer hela tiden – det är få som har haft den möjligheten. Det tror jag betyder jättemycket för våra unga killar och tjejer. Men det var trögt när vi väl skulle igång. Vi kom igång 14 juni. Där fick vi lägga mycket kraft och energi, och var ganska ensamma ett tag, tycker jag.

Det kändes utifrån som att ni och RF inte lirade ihop?

- Det var en del spänningar då. RF uttalade sig om saker som var lite fotbollsrelaterade, och skulle samtidigt ta ansvar för hela idrotten. Jag måste säga att om det var lite kämpigt då så har det blivit helt annorlunda efter det. Nu har vi ett oerhört bra samarbete. Jag ska inte säga att jag har daglig kontakt med Björn Eriksson, men det är nästan så, och de talar verkligen med det som är viktigt för oss också. Sedan har jag respekt för att det finns 71 idrottsförbund till, och Stefan Berg och Håkan Sjöstrand har bra relationer på tjänstemannasidan. Om det var lite knöligt i våras så är det väldigt bra nu. Det är otroligt skönt.

Ni kan luta er mot att ni är störst?

- Vi måste bli lyssnade till. Ser man till de som bedriver aktiv verksamhet just nu så är fotbollen otroligt mycket större än de andra idrotterna. Jag tror att det är klokt både för politiken och myndigheterna, man tjänar tid på om vi finns med och kan ge sakupplysning.