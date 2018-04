Olsson oroad över smällarna mot huvudet: ”Spelat matcher där jag inte kommit ihåg första halvlek i halvtid”

Jonas Olsson har missat inledningen av den allsvenska säsogen på grund av skada. I dagarna släpper internationella spelarfacket en undersökning om att knäskador följer med när man blir äldre, men Olsson är mer orolig för huvudskador.

- Det är jag lite orolig över. Samtidigt är det ett pris som du kanske betala. Jag känner att kroppen är sliten, och jag kanske inte kan ha det vardagliga livet som man hade haft annars. Jag drar mig kanske för att spela tennis, padel eller golf på fritiden. Det är lite svårare när man är med dottern på lekland och kryper efter henne. Men det är någonstans ett pris man får betala. Det jag kan vara orolig för i sådana fall är huvudskador. Jag har ändå fått ganska mycket hjärnskakningar under åren. Vissa matcher har jag fått en smäll i första halvlek och tappat medvetandet, och så kommer du in efter matchen och har inte ens ett minne av att den situationen har hänt, du har inget minne av första halvlek. Sådana grejer kan jag vara orolig för.

Hur många gånger har det hänt?

- Det har hänt ganska många gånger.

I Sverige eller i England?

- I England. I Holland också.

Hur allvarligt har man tagit på det i klubbarna?

- Man har tagit ganska allvarligt på det.

Använder man hjärntrappan för hjärnskakningar?

- Just under matchen… i dag hade man kanske gjort på ett annat sätt. Man har också pratat om att doktorerna i klubbarna är under press från managern att spelaren inte ska tas av. Nu har de väl bättre riktlinjer om det just kring huvudskador, att de ska vara försiktiga med det. Jag tror att man behandlar det bättre i dag och är försiktigare med det.

Men du har spelat matcher som du inte riktigt kommer ihåg?

- Jag har kommit in i halvtid och doktorn har frågat mig hur det är. Då har jag sagt att det är lugnt. Då har de sagt att jag ändå var borta ett par sekunder. Men då kommer jag inte ihåg situationen alls. Då börjar man fundera. I halvtid brukar man ofta gå igenom vad man har gjort bra i första halvlek, men när man har börjat fundera då har man inte kommit ihåg något. Det har hänt några gånger. Det har jag blivit lite orolig över. Men samtidigt har jag inte det som hockeyspelare kan ha, att de sitter i veckor efteråt och mår illa och är yra. Det har jag kanske haft ett par dagar, men det är inte något som har hängt i. Det är inget kroniskt.

Sedan har det varit match igen?

- Ja, lite så.

Det har skrivits mycket om det med Jeff Astle. Det var ju länge sedan, men kring West Bromwich har det varit en stor grej. Har det varit med i diskussionerna?

- Det har varit med så till vida att det var en stor spelare och att klubben har stöttat den kampanjen som hans döttrar driver.

Ja, de driver väl för att det ska tas om hand som en arbetsskada?

- Ja, precis.

Lite som i NFL och spelarna har drivit där och fått rätt till ett visst skadestånd, att man menar att ägarna har vetat om det.

- Ja, så är det väl. Som svar på din fråga: det är klart att vi har varit ganska nära den organisationen, men jag tror inte att tränare har haft det i åtanke när det har hänt grejer på matcherna. Det är en ganska brutal bransch på det sättet. Du går in och kör och ska bita ihop, det engelska sättet att man ska skaka av sig det och köra.

Hur många gånger har du själv känt att du egentligen velat kliva av?

- Det är det som är problemet, du känner aldrig det som spelare, tror jag. Alla spelare vill ju spela vidare. Men det ska inte vara upp till spelaren eller tränaren, det ska vara en medicinsk bedömning av vad som är säkert för spelaren. Det är svårt att tänkta rationellt som spelare när du är mitt inne i matchen. Då vill du bara in igen och hjälpa dina lagkompisar.

Just att en kostnad för karriären kan vara att man inte kan idrotta som man kanske annars hade gjort – har det varit värt det? Du har ju fått vara med om mycket och tjänat mycket pengar?

- Ja, jag tycker att det har varit värt det flera gånger om. Det som fotbollen har gett mig, dels i form av ekonomi men också i upplevelser och perspektiv, möten med människor har varit fantastiskt. Jag har trivts sedan jag skrev på mitt A-lagskontrakt i Landskrona för 16-17 år sedan. Det har varit en fantastisk resa. Jag känner att jag är på upploppet nu, men att jag kanske har några år till. Som det känns nu har det varit värt allt slit och all möda. Men frågar du mig några år efter att jag har slutat så är det klart att jag får en nota på det också. Men så är det med allt. För att vara klyschig: det finns en baksida på varje medalj.