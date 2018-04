Olsson övertygad att landslaget hanterar Zlatan i VM: ”Handlar bara om ledarskap”

Jonas Olsson tillhörde under många år det svenska landslaget, men under VM-kvalet till Brasilien blev han petad och tog sig aldrig tillbaka. Totalt blev det 25 A-landskamper och spel i EM 2012 och sista insatsen blev en träningsmatch mot Norge i juni 2015.

-Det svider fortfarande. Det är det i min karriär som jag känner att det inte föll så väl ut som jag hade hoppats på. Det var en fantastisk tid i landslaget, jag var med under nästan sju år. Men det slutade lite tråkigt, säger Jonas Olsson i podcasten Lundh.

Hur överraskad är du över att landslaget, som du tillhörde under flera år, tog sig till Ryssland?

- Jag tror att alla är överraskade med tanke på den lottning de fick. Först Frankrike och Holland i gruppen och sedan Italien i ett playoff. Det är en fantastisk prestation. Jag tror inte att någon trodde att de skulle reda ut det. Men de har gjort det otroligt bra. De har en bra mix av äldre, erfarna spelare, yngre entusiasm och spets, även utan Zlatan. Man pratar ganska ofta om att man ska vara ordinarie i klubblaget och prestera bra. Många i det landslaget har haft lite taskiga klubblagskarriärer de senaste åren, men när de sedan kommer till landslaget har de presterat så jäkla bra, de har känt en entusiasm och en glädje i det. Jag tror nästan att det har varit en ”blessing in disguise”.

Ska Zlatan Ibrahimovic till VM eller inte? Jag menar, du har ju själv varit i landslaget och det finns ju en diskussion mycket på sociala medier, gruppdynamik eller inte och så. Det är ju ingen tvekan om att han är en stark karaktär och påverkade mycket i landslaget. Vad tror du?

- Om han kommer eller inte? Jag tror att det handlar om ledarskap. Jag tror att man blandar ihop det och att bara för att Zlatan är med så kan det inte vara ett kollektiv. Det tror jag bara handlar om ledarskap. Om man nu ska ge någon kritik mot Erik så tror jag kanske inte att han var stark nog att hålla den balansen. Men det tror jag att Janne hade varit.

Det verkar ju nu som att ingen av dem vill ringa varandra? Janne har sagt att han måste höra av sig medan Zlatan ju, ja du har ju tagit del av vad Zlatan har sagt naturligtvis. Vad tror du, jag menar du känner ju Zlatan lite grann efter åren i landslaget?

- Ja, jag tror att båda kanske avvaktar lite och sedan har han ju precis spelat sin första match på fem månader nästan och den gick ju fantastiskt. Men jag tror att en förutsättning är att han börjar spela kontinuerligt och fortsätta göra mål. Då någonstans tror jag att de kommer ha kontakt. Men jag tror att de båda två avvaktar lite.

Om du hade tagit ut VM-truppen och vi förutsätter att han spelar vidare och gör lite mål i LA Galaxy, hade han varit med i en VM-trupp?

- Det ska mycket till för att man ska lämna Zlatan utanför VM-truppen. Jag tror inte att man behöver tumma så mycket på laget. Samtidigt så tycker jag att det är jävligt svårt för jag tycker att Ola och ”Mackan” har varit fantastiska ihop, och de har ju spelat ihop sedan U21-landslaget.

Jag tror att dynamiken skulle ändras om Zlatan kom in.

- Jag vill inte uttala mig för mycket för jag vill inte vara med under Jannes lagbygge så det kan inte jag uttala mig om så mycket. Om jag går till mig själv i klubblaget, vi hade några år med jättefin sammanhållning och sedan kom det in stora spelare som Anelka, Jonny Evans, Joelon Lescott… de kom in och var superstjärnor men det gjorde inte lagtänket sämre. Eller för den delen mer fokuserat på vad de ville. Så jag tror bara att det handlar om du har en stark ledare och en stark tränare med auktoritet och integritet så det behöver inte vara olja och vatten.

Han var ju lagkapten tidigare, tycker du i sådana fall att han borde ta över lagkaptensbindeln från Granqvist?

- Nej det tycker jag inte, jag tycker ”Granen” har visat jättebra ledarskap sedan han tog över den.

Hur går det i VM för Sverige?

- Usch, det är en svår fråga men jag tror att vi går vidare från gruppen, det tror jag. Är det Brasilien som väntar då förmodligen?

Förmodligen Brasilien.

- Men jag tror att de går vidare från gruppen. Det finns ett sådant go i laget och jag tycker att det är många som är i rätt ålder. Emil som är 26-27 och ”Vigge” som har ett år i United och är 23-24 - det känns som att det är spelare i rätt ålder för att prestera.