Olssons skämtsamma svar på Jannes beröm: "Det är väl för att jag har plusstatistik på honom"

Inför säsongen 2021 lämnade Pelle Olsson huvudtränaruppdraget i Sandviken för att bli assisterande till Magnus Haglund i Halmstads BK. Det fick HBK-supportern Janne Andersson att jubla - och förbundskaptenen kallade det för årets värvning i allsvenskan. Beröm som Olsson gläds åt.

- Det var vänligt sagt av Janne. Det är väl för att jag har plus på honom i statistiken genom åren. Under hans tid i Halmstad när jag var i Gefle och han var i Norrköping och jag Djurgården. Jag tror att jag totalt sett har plus på honom, och att det är det som gör det. Men nej, jag vet inte… Vi ligger ganska nära varandra fotbollsfilosofiskt också, hur vi har byggt lagen och så. Vi har mött varandra väldigt många gånger. Han har sett något i lagen som jag har haft ansvar för som han har gillat.

Kände du något tryck av det epitetet?

- Nej, nej. Det var bara roligt.

När du ser att landslaget och Janne Andersson nu kanske har svängt tillbaka till hur det var i början, bortsett från Nations League när det var lite mer offensivt, gillar du det svenska landslaget gör?

- Landslagsfotbollen är speciell, man har väldigt lite tid på sig. Där gäller det att fungera när matchen är två-tre träningar bort. Det har de lyckats otroligt bra med. Sedan finns en annan del i det hela, att hålla spelarna friska. Det har inte varit helt perfekt under några av de senaste samlingarna. Men de har rätt bra koll på det just nu, att det mot Belgien och Azerbajdzjan i slutet av mars kommer visa sig att man är på rätt spår igen.

Annars har Pelle Olsson mestadels varit huvudtränare under sin karriär. 59-åringen lägger dock ingen större vikt vid rollen han verkar i.

- Det viktiga för mig är att få jobba med fotboll i vardagen. Man är ett team, även när jag var huvudtränare var jag en del i ett team där jag tog de slutgiltiga besluten oftare. Men det är inte så stor skillnad egentligen i vardagen. Det finns en del saker som jag slipper, så klart. Bland annat just styrelsekontakten och de delarna, det är mycket mindre mediakontakt.

Är det skönt att vara assisterande?

- Det finns fördelar med det. Men det är klart, har man varit huvudtränare så finns saker i det som jag… inte saknar, men det viktiga känner jag är att jag känner att jag har en påverkan i samarbetet med Magnus, hade det inte varit så hade det varit ganska tråkigt. 99 procent är det konsensus, om inte 99,9 procent, i de beslut vi tar. Magnus har det slutgiltiga ansvaret, han tar det sista om det behövs. Men det är en process, om det gäller laguttagning eller hur vi ska ställa upp laget för nästa match formationsmässigt är det alltid en process under veckan eller under en period. Man lyssnar på varandras argument, ibland ändrar man sig och tycker lika som den andre. Men han tar det slutgiltiga beslutet.

Om man tittar utifrån när du var huvudtränare i Gefle och ni höll er kvar, parallellt hade Magnus Haglund en karriär i Elfsborg där det blev SM-guld. För mig, om det inte var 180 grader ifrån varandra fotbollsmässigt så var det nästan det i alla fall, så långt ifrån varandra man kan komma. Hur kan ni samarbeta?

- Vi är väldigt nära varandra fotbollsfilosofiskt. Absolut. Vi har lärt känna varandra, efter åren jag var i Djurgården har vi pratat om att vi skulle försöka jobba ihop någon gång i framtiden.

Men håller du med mig om att Elfsborg under Anders Svensson-eran och Gefle under din era, att det var två olika fotbollsfilosofier, åtminstone för oss som inte har lika skarpa fotbollsögon som ni har. Förstår du vad jag menar?

- Jag förstår vad du menar. De var ett lag som fick en väldigt snurr med nya arenan och hemvändare, hade ett väldigt bra och starkt lag.

De spelade en offensiv fotboll, som jag inte upplevde Gefle.

- Gjorde du inte (skratt)? De spelade i toppstriden hela tiden, Magnus tog väl medalj sju år på raken eller något. Det handlar om vilken del av den tabellmässiga hierarkin man är i hur matcherna ser ut ofta. Om vi gick ut till en fotbollsmatch så ville vi gärna ha bollen och anfalla nästan hela tiden, men det finns ett annat mått som är viktigare för min del: att vi vinner matchen. Ibland fick vi ta till de medel som behövdes för att ta de poäng vi behövde i olika lägen.

Om du säger att ni ser på fotboll på samma sätt, hur ser Haglund/Olssons fotbollssyn ut?

- Det är att vi spelar positionsförsvar till att börja med, ganska tydligt. VI spelar ett tydligt anfallsspel där bollinnehavet i sig inte är det viktiga, vi är relativt direkta. Där kanske Magnus lag när de hade Anders Svensson inte var lika direkta. Det är på något sätt självklart. De var också i en annan ända av tabellen, som sagt. Vi försöker ha tydliga roller för spelarna, att de ska vara bra förberedda när de går ut. Vi försöker ha tydliga strategier i spelets alla delar, men bygger mycket på att vi försöker försvara oss tillsammans och jobba hårt som en slags grundbas i det hela. Vi försöker ha ett väldigt tydligt anfallsspel.

Hur jobbar ni ihop? Jag vet inte om Reine Almqvist fortfarande är involverad?

- Nej. Han var inte ute på planen speciellt ofta. Jag är ute på planen varje träning. Vi är fyra tränare plus en fystränare i teamet som är ute varje dag, så vi är fem tränare på planen.

Magnus Haglund är inte ute på planen?

- Jo, jo.

Han är ingen engelsk manager som sitter på kontoret?

- Nej, nej. Han är chefstränare. Johan Bergström, som också kommer från Gästrikland, är assisterande tränare, och jag är assisterande tränare. Johan och Anton har fasta situationer ihop med målvaktstränare Dennis Nilsson, och jag har hand om analyserna av motståndare och av våra egna matcher, att stycka upp dem efter att de är spelade.