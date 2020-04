Osäkert kontraktsläge för Sjögren om EM skjuts upp: "Om man kvalar in vill man fullfölja"

Martin Sjögren är norsk förbundskapten och han har ett kontrakt som sträcker sig över det här året. Det avtalet hade förlängts om Norge kvalat sig in till EM 2021. Men kvalspelet är pausat till följd av coronaviruset och det är ännu oklart vad som händer med mästerskapet som är tänkt att spelas 2021, om det ska flyttas eller inte med tanke på hur situationen ser ut i nuläget. Så frågan är: får Sjögren vara kvar efter det här året? Diskussionerna med det norska förbundet har ännu inte lett till något svar.

- Vi har inte kommit så långt. Jag tänker mig att när det väl har lugnat ner sig lite, framför allt för dem i ledningsgruppen på fotbollförbundet, så får vi ta en diskussion kring hur den här kontraktssituationen ska tolkas. Först och främst måste vi få bekräftat att EM flyttas. Så länge det inte har flyttats rullar kontraktet på. Det är upphängt både på en tidsaspekt men också att man kvalificerar sig till mästerskap och att det då per automatik förlängs över mästerskapet. Om mästerskapet flyttas, ska den tidsramen förlängas per automatik eller ligger den kvar? Det är lite oklart just nu. När det väl har lugnat sig lite får vi sitta ner och ta den diskussionen. Men det är klart att om man är med och kvalar in till ett mästerskap så är ambitionen att fullfölja mästerskapet.

Det ser rätt ljust ut, även om ni inte har mött tvåan Wales varken hemma eller borta så har ni fyra raka segrar?

- Ja, absolut. Vi är inte klara förrän vi är klara, men det ser väldigt positivt ut. Vi har en väldigt god möjlighet att bli klara för EM under hösten.