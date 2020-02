Persson kallar svensk fotboll korrupt: "Plötsligt skulle argentinarna spela och jag var borta"

Under måndagen kliver Varbergs Bois in i Svenska Cupen när man möter Hammarby i gruppspelets första match. Managern Joakim Persson är hoppfull och ser alla möjligheter för ett lag som överraskade de flesta under 2019.

- För vår del är det klart att det är jävligt spännande. Var vi står och så – allt är nytt för oss. Fotbollsmässigt känns det som att vi är en bit på väg i alla fall. Jag tror inte att vi, som Olof Lundh har tippat, blir en slagpåse i svenska cupen till att börja med, säger han i podcasten Lundh.

Vad betyder cupen? Är det bara ett sätt att spela ihop laget?

- Vi som har varit med ett tag vet hur det var i cupen förut när man var i Tipshallen i Växjö, det var inte lika häftigt. Här är det ändå att man får en uppbyggnad på X antal veckor och riktiga matcher. Men det är klart, har man Hammarby borta i första och förlorar den så får man hoppas på att Hammarby ska tappa poäng mot Sundsvall eller BP. Det blir långsökt. Jag hade gärna sett att två lag gick vidare i cupen, då hade man haft en möjlighet i alla tre matcherna, förhoppningsvis.

Joakim Persson är en person som vågar uttrycka vad han känner och även om han tycker att vi i media alldeles för lätt sätter rubriker om sågningar och dylikt så har han sin bild. Som när det handlar om hur det varit i hans tidigare klubbar Kristianstad och Ängelholm där han fick sparken – och då handlade det inte om fotboll utan om andra saker.

- Generellt, även i svensk fotboll, är det väldigt korrupt. Det finns folk som har pengar som vill ha in saker som inte ska…

Vad vill de ha in för saker?

- Det kan vara allt från familjemedlemmar till att man själv ska tjäna pengar. Tar vi Kristianstad så skulle plötsligt ett gäng argentinare starta matcherna, trots att det inte var det jag och Jesper Jansson (var förmedlare) kom överens om, det var att den argentinska klubben skulle skicka kvalitetsspelare och om de inte höll skulle de inte spela. Men helt plötsligt händer det saker på vägen, Jesper Jansson fick jobb i Hammarby, det blev ett möte mellan vår ordförande och den argentinska klubben där de hade samma intressen utanför fotbollen, och plötsligt skulle argentinarna spela och jag var borta. Då kan man lägga ihop ett och ett. Eller att barnbarnen kom in i föreningen och plötsligt så kunde Joakim Persson ingenting om ungdomar eller fotboll längre och fick lämna.

Det var i Ängelholm?

- Ja. När det går så långt att de som sitter högst upp ska påverka startelvan… Så funkar det säkert i de största klubbarna också.

Tror du det?

- Jag kan tänka mig att det är så.

För det är rätt hårda ord att säga att det skulle vara korrupt även i andra klubbar?

- Du kan själv tänka dig om det köps in en spelare för en miljard. Det här är i mindre skala men fortfarande samma koncept.

Är inte det frustrerande?

- Det är klart att det är. Om du ska göra ett arbete där ditt jobb är att ta ut de elva bästa och så ändas plötsligt det reglementet för att någon som sitter ovanför dig tycker något annat och du plötsligt ska ändra din filosofi där den som betalar spelar, då blir det konstiga situationer. Samtidigt får man lära sig att ibland kanske man ska skita i att ta alla strider…

Har du gjort det?

- Nej, inte nu. Men jag kan inse att om man är på ett ställe, nu har jag en bra styrelse där de vet att de inte ska lägga sig i fotbollsbiten, de håller sig till det de ska sköta. Så var det i Ängelholm också under många år tills det blev problem med ekonomin och sådana saker, då dök det upp andra personer och då blev det bekymmer.