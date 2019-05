Pettersson med galen story från Belgien: "Var helt slut - visste knappt vad jag hette"

Tom Pettersson, just nu i Östersund, har ett utlandsäventyr så här långt in i karriären. Det kom 2013 då han lämnade Åtvidaberg för ett lån hos OH Leuven.

I podcasten Lundh berättar han om att omställningen från en ”Bruket” till Belgien blev stor.

Träningsmängden var något alldeles extra och Pettersson berättar en galen story om gången då de skulle möte Heerenveen i en träningsmatch

Tom Pettersson:

- Det var tur att den försäsongen var så kort. Men alltså… vi kunde åka till Holland och möta Heerenveen i en träningsmatch dagen efter, och så hade vi träning en fredag. Då tänkte jag att det skulle bli hyfsat lugnt, för vi skulle ha fyra timmar i bussen dagen efter och match. Det var 30 grader, vi hade lagt träningen tidigare för att det var så varmt. Men vi tränade i två timmar, det var spel och löpningar över hela planen. Jag var helt slut och undrade hur det skulle gå nästa dag. Direkt när spelet var slut gick jag mot omklädningsrummet, men då kom de och hämtade mig igen, för då skulle vi springa i en slinga bredvid planen i en halvtimme. Vi hade backträning i en halvtimme. Det var helt sjukt, säger han i podden.

Han fortsätter:

- När vi kom till den matchen efter fyra timmar i bussen skulle vi tydligen jogga av oss resan, och sedan käka innan matchen. Då var det soppa och frukt till förrätt, jag tänkte att det var perfekt, jag var så jävla hungrig och behövde all energi jag kunde få. Men sedan sade coachen något på flamländska som jag inte förstod, och då gick alla. Jag satt där och undrade om inte alla skulle äta, men de tyckte att de hade ätit. Det var att bita ihop och spela matchen, jag var helt förstörd. Min rumskamrat bröt benet. Jag stod och pratade med Kristoffer Nordfeldt, som spelade i Heerenveen då, och han berättade att han precis hade opererat knät men att de sade att han skulle spela. Vi stod där och tyckte synd om oss själva efter matchen. Men då skulle vi köra bålträning i mittcirkeln efter matchen.

Pettersson berättar att hans rumskamrat som brutit benet beslutade sig för att ”sitta uppe och supa i stället”.

- Han ramlade in vid halv tre och jag vaknade varje gång han skulle på toa, för han hade så ont. Dagen efter skulle vi träna innan vi skulle åka hem, och jag frågade om vi behövde ha med fotbollsskor ens. Jag var helt slut och visste knappt vad jag hette, jag var helt väck i hela kroppen.