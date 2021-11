Reportern efter uppmärksammade intervjun med Mourinho: "Han kommer alltid med en egen agenda"

Det var ungefär en vecka sedan den norske reportern Jan Åge Fjørtoft var i hetluften med Roma-tränaren José Mourinho efter att Bodö/Glimt klarat 2-2 på Stadio Olimpico. Den tidigare norske anallaren intervjuade den portugisiske tränaren - och det blev stel stämning.

Nu berättar Fjørtoft mer, i podcasten "Lundh", om den bisarra intervjun.

- Först måste jag säga att José Mourinho, som jag har fått chansen att intervjua flera gånger, är en utav mina favoriter. En av anledningarna till att han är en av mina favoriter är att han spelar en roll när han kommer till en intervju. Det är inte José Mourinho som kommer. Han kommer alltid med en egen agenda som han hoppas på att sälja. När jag intervjuade honom i Bodö så kastade han hela laget under bussen. Denna gång ville han att det skulle handla om straffarna. Intervjun varade ju bara en minut men jag var ändå nöjd med den intervjun, säger han i podcasten.

Fjørtoft berättar också om andra tillfällen när intervjupersoner har vänt sig mot honom och frågorna som ställts under intervjuer. Ett exempel han tar upp är en intervju med Liverpool-tränaren Jürgen Klopp efter en Champions League-match mellan Liverpool och PSG.

- Precis som du sa så brukar jag vara expert men när jag är i rollen som reporter så ska jag ju ställa de här frågorna. Det är faktiskt andra gången jag får uppleva detta. Den andra gången var med Jürgen Klopp efter en match i Paris. Där var han också väldigt fast vi vad jag menade kring hur domaren behandlade Neymar. Då sa han bara: "What do you mean? What do you mean?". Så jag använde samma strategi denna gång och det fungerade i och med att han upprepade sin fråga så många gånger. Det är många som säger att jag skulle ha kontrat med att Romas 2-2 mål var offside. Men igen så menar jag idag att i min roll som reporter så ska jag inte kasta bensin på elden.

Lyssna på hela avsnittet i spelaren ovan.