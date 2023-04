Riddersholm pekar på svensk fotbolls brist i talangutveckling: "Man är alltför snäll"

På flera plan är Danmarks herrfotboll före Blågults. Det vittnar inte minst världsrankingen om, där grannlandet i väst ligger på 19:e plats och Sverige på 22:a plats. Detta trots att Sverige är nästan ett dubbelt så stort land.

IFK Norrköpings tränare Glen Riddersholm tror att en förklaring går att härleda till hur respektive land arbetar med sina ungdomsspelare.

- En av de grejer jag också sagt många gånger, generellt sett, är att jag tycker att det är stor skillnad i kravställning på ungdomsspelare. Det kan jag se. Sedan kan jag se att man är långt längre fram med infrastrukturen och investeringar kring det, säger han i Lundhs podcast.

Vad är infrastruktur?

- Bra planer, bra förutsättningar, specialister, experter, stab. Hos ungdomslag i Danmark är det kanske en större stab än för 70-80 procent av de allsvenska lagen. Investeringarna i know-how och på infrastruktur är det stora skillnader, utifrån det jag har sett.

Hur mycket av det hänger ihop med att danska klubbar kan gå på börsen men även ägas av utländska ägare, som inte är tillåtet i Sverige?

- Sett till infrastruktur tror jag inte…

Men handlar det inte om att man är mer affärsdriven?

- Pratar vi talangutveckling har jag själv varit landslagstränare, och har varit med och tagit fram bollprocesser och 4-3-3 under Morten Olsen. Jag var med och stakade ut en ny riktning. Det är den som vi ser frukten av i dag för landslaget. Jag var med och gjorde så att vi blev ännu mer konkurrenskraftiga. Då tog man in de 15 bästa från Bornholm, även om det bara fanns en bra talang. Det var lite av en breddsyn på det. När jag kom in tog jag bort allt det där, det ska bara vara de bästa för varje årgång. Nu är det mycket tuffare än det jag ser här i Sverige. Man är alltför snäll. Det ska vara mycket större krav på alla sätt. Börjar man inte med det så kommer man att få problem.

Men det går rakt emot diskussionen i Sverige, där man inte gillar att toppa och selektering och liknande.

- Jag tror också på det som Johan Fallby lärde mig. Jag jobbade med honom…

Han var väl i FC Köpenhamn?

- Ja, men jag jobbade med honom kring min pro-utbildning 2008. Jag känner honom ganska bra. Han säger ”så många som möjligt, så länge som möjligt”. Det tycker jag är bra. Men man kan också så säga ”så många som möjligt, så bra som möjligt, så länge som möjligt”. Det betyder att vi måste samla de bästa. När jag ser här i IFK Norrköping, där vi vet att vi måste ta större steg…

Ni måste välja bort mer?

- Frågar du mig, det är bara min åsikt, så kommer vi inte få fram toppspelare i framtiden med det sätt vi jobbar nu.