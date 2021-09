Rosenberg om att Ahmedhodzic nobbade Sverige: "Helt annat säljsnack från Bosnien"

Malmö FF-mittbacken Anel Ahmedhodzic kunde välja mellan att representera Bosnien & Hercegovina eller Sverige på A-landslagsnivå. Till sist valde han Bosnien, där hans pappa är född, trots att Anel själv är född i Malmö och dessutom debuterade för det svenska A-landslaget på januariturnén 2020.

Nu ger Markus Rosenberg, tidigare MFF-spelare och numera agent till Ahmedhodzic, sin syn på mittbackens landslagsval.

- Jag sa till honom: Fan, jag har sålt in att jag kommer lära dig allt, jag har all erfarenhet men just detta vet jag inte, här måste du gå på hjärtat. Det är ditt beslut och ingen annan ska kunna ta det och ta det som känns rätt för dig. Det är du som ska åka i väg flera gånger om året, ibland när det är tufft för kroppen, och du spelar mycket matcher. Det måste vara ett positivt mindset för att åka till ett landslag. Så det är bara han som kunde ta det, säger Rosenberg i podcasten Lundh.

Sved det inte för dig som gammal, svensk landslagsman och en nära relation med Janne Andersson att han valde Bosnien?

- Nej faktiskt inte, jag förstår det. Det var ett helt annat säljsnack från Bosnien än från Sverige. Och det är väl ett helt annat synsätt, en annan typ av mentalitet. Men i Sverige tar det ganska lång tid och man kan inte lova någonting. Det är den jargongen som alltid har varit i Sverige och det har funkat i Sverige. Men just där och då förstår jag.

Var du frustrerad lite på Janne Andersson att de inte var offensiva?

- Jag kan ju tycka att så många spelare som ser ut och har börjat välja andra länder, som ändå är fostrade i Sverige. Så antingen så ska det ju till några regler om man ska fortsätta på det sättet eller så måste man kanske förändra sig, att vara lite snabbare på pucken.

Betyder det någonting för Anel Ahmedhodzics marknadsvärde om han spelar för Bosnien eller för Sverige?

- Absolut. Jag tror att marknadsvärdet är betydligt högre nu när han spelar för Bosnien. Jag tror tyvärr inte att han kanske hade fått chansen lika snabbt i Sverige. Så marknadsvärdesmässigt så var det nog ett bra val också.