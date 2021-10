Rosenberg om Zlatan i Hammarby: "Egentligen bara en sorg"

Markus Rosenberg har vunnit tre SM-guld med Malmö FF och spelat Champions League med klubben vid två tillfällen. Trots det vill han inte säga hur han rankar sig själv i Malmötröjan och Malmöhistorian.

- Nej men det är väl en sådan typisk grej som alla andra får hålla på med. Tycker det blir fel om man själv skulle börja ranka sig, säger han i podcasten "Lundh".

På ett sätt kan man ju säga att du delvis ibland hamnar i skuggan av Zlatan, hur var det liksom att både i Malmö han försvann ut, landslaget var ju han given, inte du.

- Just med Zlatan har det aldrig varit några problem, han har bara varit en inspiration. Bara ett år äldre men ändå gått liksom samma väg och man har alltid varit bakom honom men man har alltid sett att han har gett en tro till en själv att allting är möjligt. Så han har öppnat dörrar just mentalt. Jag gick till Ajax efter att han lämnade, då gick han till Juventus liksom och sen gick jag till Bremen men det är klart att han har haft en helt annan växling i sin karriär men han har ju ändå öppnat dörrarna mentalt att allting är möjligt att komma från Malmö liksom.

ANNONS

Hur ser du på att han som 40-åring fortfarande håller på?

- Det är helt otroligt ju, det är väl som hela världen egentligen pratar om, att det inte ska vara möjligt. Så det är galet imponerande.

Hur är din relation kring att han gick in i Hammarby och statyn och allt det som är känsligt i denna stad där vi träffas?

- Nej men det är väl som jag sa direkt när det hände att det är egentligen bara en sorg. Malmö FF, jag tror alla supportrar och alltihopa det handlar, det är klart att det uttrycker sig som ilska men jag tror i grund och botten att det handlar mest om sorg över att man sett Zlatan som en MFF-figur och en som har visat Malmö FF för världen i alla klubbar han har varit i. Gör han mål för Barcelona så är det liksom Malmökillen som har gjort mål. Så det är väl det som har varit tyngst för folk.