Rydström hade inte velat gå till Kalmar FF med tidigare styrelse: "Ingen bra miljö"

Redan i samband med Kalmars lyckade kval så skrev Expressen att Kalmar FF ville ha tillbaka Henrik Rydström som lämnade Sirius av familjeskäl. Under söndagen framkom i Barometern att Rydström och Kalmar FF har kontakt.

Det finns ingen tvekan från Rydströms sida att återvända trots ett bittert avslut hösten 2018 då han fick gå.

- Jag valde faktiskt snabbt att inte vara bitter. Jag valde att släppa det och gå vidare, säger Henrik Rydström i podcasten Lundh.

- Tittar man på det utifrån så vet jag att bilden av mig har förändrats internt. Om man pratar styrelsen så var det kanske framför allt på styrelsenivå det var frostigt förra gången, av olika anledningar.

Men en del av de som var emot dig då är väl inte kvar i styrelsen?

- Nej. Jag tror inte att någon är kvar. Det gör det lite enklare. Ska vi vända på det: skulle jag vilja gå in i den miljö som var då? Nej, det är tveksamt. Det var ingen bra miljö att prestera i som tränare. Är det bättre nu? Ja, det är jag övertygad om bara från vad jag hör Rasmus (Elm) säga och vad man får för bild av det när man läser intervjuer. Det kan ofta röja saker. Det är en bättre miljö nu än det var då. Sedan tror jag att det är annorlunda, även om man kunde ha förstått det då också, men ibland är det så, man måste sakna varandra för att kunna uppskatta varandra, om vi sak använda den metaforen.

Tar du Kalmar FF om du får frågan?

- Fan vad du…! Det kommer alltid att vara intressant. Det kommer alltid att vara en förening som räknas som hemma för mig.

Trots det bittra avslutet som var senast?

- Ja. Jag kunde snabbt, och det är inget jag bara säger, skilja på sak och person. Jag förstod att jag som person hade gjort att det var svårt att se just saken i det. I samma andetag gjorde jag skillnad på föreningen och supportrarna kontra vissa personer då. Jag valde att direkt skita i att vara bitter. Jag tycker att det blev rätt tydligt att de som jag då hade någon form av irritation mot själva satte sig i lite konstiga situationer i uttalanden och beteenden, jag kunde rätt snabbt släppa det. Båten började gunga, och de gungade ut sig själva.

Vad tycker du att Kalmar FF behöver?

- De två säsongerna som har varit är en följd av flera år än de två. Jag var inne på det med dig i någon C More-intervju för tre år sedan, att det är så jäkla lätt att det smyger sig in någon form av bekvämlighet i vardagen när man har nått en viss nivå. Den nivå som Kalmar nådde var väldigt hög och svår att nå med Kalmars resurser. Det kom in nya människor, och jag förstår det. Man vill göra på ett annat sätt. Utan att man förstod det. Jag var med som spelare redan då. Det är lätt att du inte ser bekvämligheten som har blivit. När det väl sätter in kan det lätt gå åt andra hållet.

Bekvämligheten var att spelare fick bättre betalt, man fick bättre förutsättningar och betalade för mycket för spelare som man inte hade betalt lika mycket för tidigare, är det så du menar?

- Ja, det är en del i det. Som ledare och tränare fick man plötsligt bra förutsättningar. Tre fystränare istället för en, man var fler tränare istället för vad en hade kunnat göra. Det blir någon form av blasé, man kanske inte heller uppskattar allt fullt ut. Det är små saker som man knappt märker när man är i det. Men de två senaste åren har jag inte varit där, så jag vet inte hur det har varit då. Det jag sade innan är att jag ändå tycker att det har blivit en förändring.

- Jag tycker att det har varit ett annat lugn i föreningen i år, trots att det gått tungt sportsligt. Gruppen verkar ha gått ihop och kraftsamlat på slutet. Jag upplever att det inte är de olika agendor som kunde vara innan. Det gör att det finns något positivt kring det.

- Samtidigt ska man vara medveten om det som Nanne (Bergstrand) tjatade om, att en stad av Kalmars mått ska inte av självklarhet vara en allsvensk stad. Det kan man tolka på olika sätt, men det är en del i det. Bara för att det går dåligt sportsligt några säsonger betyder inte det att det automatiskt är dåligt, det kanske är mer av ett normaltillstånd för en region som Kalmar.

- Kalmar och tre lag till har varit allsvenska under de senaste 17-18 åren konstant. Det är ett styrkebesked. I det tycker jag personligen att man måste söka en identitet. Det kan vara sättet man spelar i, sättet man rekryterar spelare. Det är en sådan fråga som ska bli intressant att se var den landar i när det interna arbetet är gjort.

Lyssna på hela avsnittet i spelaren ovan.