Ryssland kan uteslutas ur EM: "Jag väntar mig inte att det kommer att hända"

Antidopingsorganisationen Wada har under många år haft ögonen på Ryssland och kommit fram till att landet gjort sig skyldigt till omfattande statsstödd doping. Ryssland har tidigare stoppats från att delta i mästerskap, och riskerar att gå samma öde till mötes igen. En obereonde Wada-kommitté gick under måndagen ut med en rekommendation till Wadas exekutivkommitté om att bland annat stänga av "ryska regeringstjänstemän och företrädare" under en fyraårsperiod från att delta i OS och andra stora arrangemang, vilket skulle kunna drabba det ryska fotbollslandslaget inför EM 2020, men under förutsättning att ryska fotbollsspelare har varit inblandade i dopningsskandalen.

Tyske journalisten Hajo Seppelt, expert inom doping, menar att det finns många om och men kring en eventuell uteslutning av Ryssland.

- Jag vet helt enkelt inte säkert. Wada kommer att träffas under de närmaste veckorna, i december i Paris. Men man ska ha i åtanke att det redan sagts offentligt och att det aldrig har överklagats officiellt från ryssarna, vad jag har hört. Vi måste vänta oss att en stark rekommendation kommer att utfärdas av kommittén, och om de kommer fram till att det har varit stor manipulering av data kan jag mycket väl tänka mig att de kommer att fråga efter det strängaste straffet, vilket är en uteslutning av deras atleter för olika tävlingar, vilket inkluderar OS. Just nu kan vi vänta oss att en rekommendation kommer att komma för att utesluta Ryssland från OS, säger Seppelt i podcasten Lundh.

Vad tror du om EM 2020?

- Det är en annan sak, för det är inte en ”måste”, utan en ”kan”-regel. Jag väntar mig inte just nu att det kommer att hända. Men de har ett annat alternativ kring sanktioner, att Ryssland inte får rätten att stå värd för vissa evenemang, det innefattar St Petersburg och att den staden kan överges som värdstad i mästerskapet. Men det är en ”kan” och inte ett ”måste”.

Seppelt förklarar varför Ryssland återigen är under utredning av Wada.

- Det ser ut som att, sett till den information jag har, att den data som de har tillhandahållit Wada har blivit manipulerad och åtminstone ändrad på ett sätt som Wadas experter inte kan förklara. Jag har kunnat kolla och jämföra deras information med den information de fick från Ryssland, att det har förekommit manipulation och kanske värre. Det har varit dramatiska ändringar, vad jag hör, så mycket som 1000 eller till och med mer ändringar. Dessa ändringar är relaterade till atleter. Det finns starka misstankar att dessa manipulationer har gjorts för att tysta ner dopingfall bland ryska atleter.

Hur gammal är den här datan?

- Den är från 2012 till 2015.

Hur upptäcktes detta?

- Det var en stor diskussion under många år över huruvida den ryska antidoping-byrån ska avstängd eller inte. Sedan hävde de avstängningen 2018, men det skedde på ett viktigt villkor, bland andra: Ryssland måste delge denna data till slutet av 2018. De gjorde inte det i december 2018, men två veckor senare gav de datan till Wada efter stort tryck från andra krafter inom antidoping-samfundet i världen. De fick datan från ryska antidoping-byrån i september 2018. Nu har vi datan, men det handlade inte bara om det, det var också klart att de behövde delge riktiga data. Nu ser det ut som att det inte är så. Det betyder att det ser ut som att de försökte fuska igen. Om det är så är det ett väldigt, väldigt allvarligt brott mot villkoren. Från min synvinkel finns det bara en sak att göra om det är så, och det är att de måste straffas allvarligt. Annars kommer Wada tappa mycket förtroende.

Vem tror du är ansvarig för den här manipulationen?

- Vi vet helt enkelt inte. Jag kan inte tänka mig att den ryska antidoping-byrån är ansvarig, för ur en teknisk och juridisk synvinkel är det inte möjligt att de har styrt denna data, för de har inte auktoriteten eller kompetensen för det. De har inte tillgången till datan, hur kan de då manipulera den? Det låter inte rimligt. Manipulationen måste komma från andra parter i Ryssland. Man ska komma ihåg vad som hände 2014 i Sotji-OS, när den ryska säkerhetstjänsten manipulerade processen för dopingkontroller. Det kan eventuellt tyda på att de har varit involverade nu.