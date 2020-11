Sandberg chockade Chelsea med Tromsö - minns kaxiga ordväxlingen med Gullit: "Frågade om vi sett samma match"

Håkan Sandberg har inte bara varit fotbollsproffs och expert inom fotbollsjuridik. Han har även jobbat som fotbollstränare i både Sverige, Norge och Cypern. Det berättar han mer om i podden ”Lundh”.

Efter spelarkarriären har du även varit lite tränare. Du hade bland annat Elfsborg under en period, och även i Norge. Är det Tromsö som är din största framgång som tränare?

- Nej, verkligen inte. Det var i Tippeligan, det var stort. Jag var på Cypern också. I Sverige hade jag Elfsborg i gamla serien under, division 1 södra hette den då. Mina framgångar som tränare tycker jag att jag hade på en annan nivå, nämligen när vi vann SM för juniorer med Blåvitt och Elfsborgs juniorer så sent som 2010, när jag gjorde en liten nystart i min tränarkarriär. Det är kul som tränare att vinna något. Ska jag vara ärlig fick jag sparken uppe i Tromsö och på Cypern. Det var inga framgångsrika tränarjobb, men det var de största på sitt sätt.

Det man känner till är när ni slog Chelsea på hemmaplan med Tromsö, och du kaxade upp dig efteråt?

- Ja, så kan det vara. När man tar ut enskilda händelser var vi lyckliga, hela Tromsö var det. Vi spelade ut Chelsea. De skyllde på att det började snöa, vilket naturligtvis hade en viss effekt. När snön kommer i Tromsö så kommer den. Den kom mitt under första halvlek, så det blev vitare och vitare på planen. Det var en fantastisk match. Det var ungefär som Real-matchen med AEK Aten. Vi kommer ihåg den första omgången, vi slog Chelsea…

Ruud Gullit var tränare då?

- Ja, just det. Jag och Gullit satt på presskonferensen och han sade något i stil med att det var ”parodi”. Sedan sade han att det gynnade oss väldigt mycket. Vi spelade ut Chelsea första halvtimmen, det var de som gynnades när snön kom, för det var de som kvitterade. Om det var det du menade med att jag ”kaxade” så frågade jag Gullit om han såg samma match som jag.

Det fick du äta upp på Stamford Bridge.

- Det fick jag äta upp, ja.

Vad blev det i returen?

- Det kommer jag inte ihåg. Men vi var inte helt borta tills vi fick en utvisning och en straff emot oss. Vi låg under med 1-2 länge, men förlorade med 1-7.