Seger ser en mörk framtid för damallsvenskan: "Krävs att någon vågar satsa"

Flera klubbar i Europa har de senaste åren satsat alltmer på damfotboll. Bland annat har PSG investerat för att locka till sig de bästa spelarna i världen, exempelvis spelar Ballon d’Or-vinnaren Ada Hegerberg i den klubben. Även Bayern München, Chelsea och Manchester City har också satsat mer pengar än tidigare på damfotboll.

I och med att de europeiska giganterna rustat försvinner många av de bästa svenska spelarna till utlandet. Det tror Caroline Seger, som representerat PSG och Lyon i den franska ligan, kan få damallsvenskan att gå en allt mörkare framtid till mötes.

- Jag tror att damallsvenskan kommer få det allt svårare att konkurrera med storklubbarna, för det finns inte de musklerna. Om de bestämmer sig för att ta en spelare är det inga pengar för dem. Jag tror att damallsvenskan kommer vara en utvecklingsliga och en hemvändarliga som fortfarande håller en hög klass, men det är likadant där - när det börjar hända saker ute i Europa och i storklubbarna har vi inte en chans, säger hon i podcasten "Lundh".

Du var med i det konstiga bygget Tyresö som gick till Champions League-final men som var ett slags halvbedrägeri och gick i konkurs. Ser du att någon skulle kunna pumpa in pengar i en klubb, eller att Malmö FF eller någon större klubb skulle ta in ett damlag och satsa?

- Nej. Nu är jag jättepessimistisk, men jag har svårt att se… Jag tycker att BP har ett fantastiskt arbete, de är den enda klubben som har all sponsring jämställd om jag inte har missuppfattat, och jag tror att de gick plus på att göra det, så det är en klubb som bevisat att det går. Men jag har svårt att se… Ser man en idé som genererar stora pengar, då tror jag att det kommer satsas, men fram till dess tror jag att många är för rädda att lägga in pengarna.

Vad tror du att det beror på att det är så svårt att attrahera publik och få till ett tv-avtal? Är det våra strukturer i samhället, eller något annat?

- Man har vänt och vridit på allt och försökt, men allt handlar till sist om pengar och hur mycket man kan marknadsföra och visa upp sin produkt. Sedan tror jag också det är en kärlek till fotbollen - man ser när man går på herrallsvenskan att det är mycket föräldrar som har med sina barn och de älskar laget från början. Det blir någon form av tradition som fortsätter. Jag vet att vi inte har det på samma sätt i damfotbollen, där tror jag att vi ligger efter i Sverige, för ser du ute i Europa är det ett betydligt större intresse och landslagen har fullsatta arenor. Det är klart att det händer saker, men det är otroligt svårt.

När ni spelar med landslaget är det ju ett oerhört stort intresse, men det är svårt att föra över det till allsvenskan?

- I landslaget har man de som är med, sedan vänder alla hem till sina klubbar och det blir en av varje i varje klubb nästan. Det är klart att det inte blir samma känsla som när man spelar med landslaget. Jag vet faktiskt inte, jag önskar att jag hade ett svar på det. Men jag får ta tag i det när jag slutar.

Umeå vann i Champions League 2004 och Tyresö tog sig till final för några år sedan med kokade böcker. Vad talar för att vi får ett svenskt lag som tar sig så långt igen?

- Det kommer krävas otroligt mycket. Jag tror att det krävs att vi får in någon som vågar satsa och ge det en chans. Jag kan bara jämföra med Lyon, för det är den klubben jag tycker att presidenten faktiskt har gått in och byggt upp en klubb där det egentligen inte har funnits så mycket resurser på damsidan där damsidan i dag lever av sig själv. Jag brukar jämföra med folk som har idéer och skapar egna företag och går till en bank och vill låna pengar - men att banken då säger att man först måste visa resultat. Det är likadant i damfotbollen, man kan inte förvänta sig resultat från början, det är hårt jobb som krävs innan det börjar betala tillbaka. Skulle man kunna få en sådan satsning där man ser att det funkar - eller att det inte funkar, men då har man i alla fall bevisat att det inte funkat och att man har försökt. Men fram till dess att man testar kan man inte veta. Den dagen någon testar och det funkar… det är en lång väg dit, men jag tror att det är den enda chansen som vi kan få för att slå de stora lagen.

En gång i tiden tillhörde Rosengård Malmö FF. Vad talar för att Rosengård ska återingå i Malmö FF?

- Jag tror inte att den kärlekshistorien kommer hända igen. Men det är svårt att veta. Jag tror att när den relationen var över så var den över på riktigt. Men det återstår att se, allt kan hända. Men jag ser inte det inom en snar framtid.

