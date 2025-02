Sirius-chefen oroas av kriminellas kopplingar till agentverksamhet: "Skrämmande"

Den 12 januari kunde Fotbollskanalen berätta att två agenter i Göteborg, inom samma agentur, varit måltavlor för både skjutningar och sprängningar i december. Uppgifterna gjorde även gällande att våldsattackerna var fotbollsrelaterade och handlade om pengar. Det ska ha rört sig om splittringar inom agenturen och att en person, med kriminella kopplingar, anser att han ska ha flera miljoner av en av agenterna.

När Sirius chef för herrlaget, Jonathan Ederström, gästar podcasten Lundh berättar han att oroas av händelserna i Göteborg - samt av faktumet att det finns kriminella kopplingar till agentverksamhet.

- För mig tog det kanske några månader innan jag insåg att det är något man verkligen behöver förhålla sig till. Jag var inne på att jag uppskattar ärlighet, det är inte alltid en ärlig bransch. Det tog några månader innan jag kom hem till min tjej och sa att jag ger ett löfte till mig själv: Jag ska kunna titta mig själv i spegeln varje kväll och kunna säga att jag inte har tummat på vem jag är som person. Det gör inte alla i den här branschen, säger han i podcasten Lundh och fortsätter:

- Vi har inte uttalat att vi inte jobbar med några agenter. Den agenturen det har varit mest snack om tidigare har inte varit något problem för oss eftersom vi inte har haft spelare därifrån. Det har aldrig lett till att vi behövt ta ett aktivt beslut om det. Men det är klart att det är skrämmande att det helt uppenbart finns kriminella kopplingar till agentverksamhet.

Är det något ni pratar med spelare om? "Tänk på det här" eller distanserar man sig från det?

- Jag brukar säga till våra spelare att jag finns om de vill bolla. Sedan är jag väldigt noga med att jag inte vill styra dem i en riktning mot en viss agent. Däremot, om det är något jag känner till om någon, då kan jag direkt avråda. Framförallt om det gäller våra yngre spelare. “Det här tycker jag inte att du ska beblanda dig med”. Det har jag inte behövt göra hittills. Men jag tror att ju mer pengar som kommer in i svensk fotboll, desto större intresse kommer det att finnas. Om det stämmer, det man läser kopplat till vad som har varit de sista veckorna, så är det på nära håll.

Det har ju Svante Samuelsson, Svensk Elitfotbolls sportchef, varit ute och pratat om. Har ni inte fått någon information från Sef eller förbundet?



- Jo, det har vi fått.

Vad har ni fått för information då?

- Svante skickade ut information om det som skrivs i media. Exakt vad som skett i detalj, kopplat till vem och vilka, är ingenting jag har tagit del av. Sedan är inte branschen större än att man kan ta reda på det om man vill. Än så länge har det inte lett till att vi har känt att vi behöver agera proaktivt, men det är verkligen något som man behöver ha under uppsikt.

Ederström berättar vidare att Sirius använder sig mycket av en plattform som heter TransferRoom. Genom den blir man mindre agentdrivna och äger sina egna processer.

- TransferRoom är en plattform som möjliggör för klubbar att kommunicera direkt med varandra. Framförallt är det två-tre konferenser per år där man bjuds in och där det är någon typ av speed dating-möjlighet. Man träffar ungefär 30 klubbar under två dagar. Då väljer man ut vilka klubbar man vill träffa på förhand. Det har varit väldigt framgångsrikt för oss. Jag är iväg på två konferenser per år för att träffa klubbar som vi bedömer intressanta och som vi kanske vet följer våra spelare. Det gör att vi kan vara mindre agentdrivna. Vi kan driva de här processerna själva och det är något vi sätter ett stort värde i, säger han och fortsätter:

- Som två konkreta exempel träffade jag både Cardiff och Stade de Reims, som Malcolm och Yousef gick till, på den senaste konferensen i november i Istanbul. På så sätt gillar jag och vi i Sirius att jobba. Sedan finns det supervettiga agenter också. Om vi bedömer att det bästa för Sirius är att använda sig av agenter för att driva upp ett pris så är inte det något vi är emot. Men vi har inte varit på den här hyllan så länge. Det är sista 1,5 åren som vi har varit på den här hyllan. Så det har väl inte behövts. Men jag gissar att ju bättre spelare vi får och desto större klubbar som följer våra spelare, desto mer kanske man använder sig av agenter. En gissning.

En gissning är också att folk lägger märke till att: "Nu börjar den här klubben sälja spelare på en högre nivå”. Då kanske även agenter blir mer intresserade. Har du känt av det?



- Hundra procent.

Hur mycket har de kontakterna ökat?

- Jag tror att kontakten med svenska agenter är maxad. Där har man redan så mycket kontakt. Det jag har märkt är väl att så kallade intermediaries kan skicka...

Mellanhänder.

- Exakt, mellanhänder, som jag aldrig har pratat med eller träffat, kan skicka ett meddelande typ: "Hello Mr. Ederstrom, are you interested in selling this player? I have three clubs in…”. Det märker jag av. Men det är folk som jag inte ens vet vilka det är eller känner till.

Svarar man på det?

- Nej, det skulle jag inte säga att man gör. Vi är nog extremt måna om våra relationer. I alla fall i Sirius. Sedan vet jag inte hur det är i andra klubbar.

Lyssna på hela avsnittet med Jonathan Ederström i spelaren ovan!