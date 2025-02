Sirius-chefens utspel - strävar efter Europaplats redan 2025: "Upp till oss själva"

De senaste åren har IK Sirius tagit kliv. Man har kombinerat sportsliga framsteg med stora försäljningar som byggt kapital.

2023 slog Uppsalaklubben sitt poängrekord (42) i allsvenskan, 2024 bärgades den andra raka mittenplaceringen, och i januari 2025 har blåsvart gjort dubbla rekordförsäljningar när man sålt Malcom Jeng (35 miljoner kronor) till Stade de Reims och Yousef Salech (46 miljoner kronor) till Cardiff City

När Sirius chef för herrlaget, Jonathan Ederström, gästar podcasten Lundh berättar han om den sportsliga strategin - och förklarar vikten av de stora försäljningarna.

- Det är vitalt för oss. Det är enormt viktigt för att vi som klubb ska kunna växa över tid. Det är två delar: dels att klubben ska växa över tid, dels att vårt herrlag ska växa och vinna så många fotbollsmatcher som möjligt över tid. När vi säljer en spelare går inte allt tillbaka till vårt A-lag. Vi säljer inte en spelare och tar in en ny för samma summa. Det är inte så det funkar för oss. Det kan vara att vi investerar i vår akademi, det kan vara att vi investerar i organisationen runt A-laget, det kan vara att vi investerar i förutsättningar runt träning och match. Sedan är spelartruppen så klart en viktig del. Men för oss är det extremt viktigt, säger han i podcasten.

Hur kan man balansera jakten på att sälja spelare kontra sportsliga framgångar? Det finns ändå någon slags dragkamp där.

- Ja, det gör det på kort sikt. Sedan är det viktigt att betona att vi har valt en sportslig strategi för att vi vill bli bättre på fotboll. För oss handlar det inte om enskilda försäljningar. Det handlar inte om att bli rik eller ha pengar på banken. Det handlar om att återinvestera. Vi vill sälja för att återinvestera och på så sätt vinna fler fotbollsmatcher över tid. Men det är klart att den balansgången är viktig. Du behöver samtidigt säkerställa att du har en slagkraftig trupp och ett slagkraftigt lag till helgen.

Ni har byggt upp ett bättre och bättre kapital. Vad är det viktigaste för er att investera i nu? Om du tittar framåt det närmsta året, vad är viktigast för er att prioritera?



- Vi har utökat vår organisation runt A-laget inför 2025 med två heltidstjänster, plus att vi ökat på våra naprapater med tid. Så organisationen runt A-laget är en viktig del. Nu har vi fyllt på med kanske 250 procent inför år 2025. Det är någonting jag tänker att vi ska fortsätta göra över de kommande tre-fyra åren. Akademin är viktig. Vi pratar om Malcolm Jeng, Joakim Persson, Adam Wikman, August Ljungberg, Hugo Mella. Jag sa det här i ett annat sammanhang för bara en vecka sedan: Att Adam Wikman skulle tävla med Leo Walta 2024… Det är inte jätteschysst, för Leo Walta är en förbannat duktig fotbollsspelare.

- För tre år sedan hade Adam Wikman startat. Då fanns inte Leo Walta i vårt A-lag. Så vi behöver se till att nästa Adam Wikman matchar Leo Walta. Då behöver vi få en bättre akademi. Så nummer två, vi behöver investera i vår akademi. Sedan kan vi inte blunda för att vi behöver investera mer i vår spelartrupp. Vi vill utmana topp sex-klubbarna och bli ett övre halvan-lag. Där är vi inte. Vi är inte en topp åtta-klubb när det kommer till spelarlöner och spelarbudget. Det är helt omöjligt att blunda för den faktorn. Sedan är det bara frågan om hastighet.

Jakob Tånnander och Henrik Rönnlöf Castegren försvann. Malcolm Jeng och Yousef Salech har sålts. Även om ni har värvat in Ismael Diawara, vad känner du är viktigast att få in i laget innan det är avspark mot Värnamo?

- Vi har fått in Ismo, som du sa. Det är en värvning vi är väldigt nöjda med. Han har visat de första veckorna att han håller en hög nivå. Han är dessutom en karaktär som kommer ta plats och har ledaregenskaper som vi värdesätter högt. Det är vi supernöjda med. Sedan har vi fått in Tobias Anker från AGF Århus som vi har följt länge. Vi ville ha honom redan för ett och ett halvt år sedan. Även han har visat de första veckorna att han kommer bli en superviktig spelare för oss. Det är också en ledare och en spelare som tar för sig. Vi är i ett läge nu där vi fokuserar på att förstärka truppen. Jag skulle säga att vi - från och med idag - kanske tar in två potentiella startspelare.

Vilka positioner?

- En back. Sedan går det att pussla på lite olika sätt internt. Det kan vara en ytterback eller så kan det vara en mittback. Sedan en offensiv spelare som ersätter Salech i truppen. Det kan vara en nia, det kan också vara en ytter. Det skulle rent teoretiskt kunna vara en tia. Men en offensiv spelare. Så mer konkret är det två spelare som ska in och slåss i en startelva. Sedan kommer vi också vilja ha tillväxtspelare, det vill säga yngre spelare som vi bedömer är tillräckligt bra för att vara en del av vår A-trupp - men som framför allt kanske är tänka att spela mer över tid.

Hur lång tid tror du det tar innan ni slåss som Europaplats?

- Det är bara att vinna cupen, ju, säger Ederström skämtsamt.

Så redan i sommar?

- Exakt, då jävlar. Nej, men vi var inne på vad vi behöver förbättra och jag var inne på det här med spelarbudget. Vi är fortfarande en bit ifrån när det kommer till omsättning. Även om vi tar enorma kliv utifrån våra egna förusättningar så är vi fortfarande en ganska bra bit ifrån topp sex-klubbarna. Så det är en viktig del för att kunna utmana på allvar. Sedan vill ju vi… Vi vill inte bara prestera som förväntat, vi vill överprestera. Vi ska bli bättre. Det är upp till oss själva. Så även om vi omsätter tionde mest, eller nionde mest, så ska vi sträva efter att komma till Europa redan i år, säger Ederström och fortsätter:

- Men rimligt sett så skulle jag säga att vi behöver fortsätta på den inslagna vägen som vi gör nu. Nu går vi in i den nionde raka säsongen i allsvenskan och har gått från att vara ett bottenlag till att vara ett mittenlag. Så att bli ett övre halvan-lag är ett rimligt första steg, för att sedan börja titta uppåt. Titta på Elfsborg. De är ute i Europa nu. Det är inte en jättestor stad, men de har gjort bra saker. Det finns inget tidsspann så, men i klubbens vision står det att vi ska vara redo att utmana till 2026-2027.

Lyssna på hela avsnittet med Jonathan Ederström i spelaren ovan!