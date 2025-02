Sjögran ser svår framtid för svenska damklubbar: "Kommer att bli urvattnad"

Under 2000-talet och en bit in på 2010-talet var flera svenska damklubbar i framkant i Europa. Umeå IK har vunnit Women's Champions League två gånger och varit i final ytterligare tre gånger. Även Djurgården/Älvsjö och Tyresö FF har spelat final i turneringen.

Men i takt med att damfotbollen växt internationellt och investeringarna ökat har svenska klubbar fått svårare att hålla sig lika konkurrenskraftiga och behålla spelare.

Therese Sjögran var med och drev FC Rosengård som sportchef i närmare tio år innan hon i december lämnade för att bli Women's Director of Football i Manchester City. När landslagslegendaren gästar podcasten Lundh berättar hon att hon ser en svår framtid för Sveriges damklubbar.

- Orolig är kanske fel ord, men jag önskar att man fortsätter att satsa på damfotbollen. Svensk klubbmiljö är unik. Vi bygger fortfarande spelare som kan stå sig väldigt bra i Europa. Jag hoppas att det kommer att fortsätta för Sverige som land. Hur vi byggt med klubbmiljö och allting är unikt. Jag hoppas att vi kan behålla det. Men det kommer att bli svårare och svårare att behålla spelarna, säger hon i podcasten Lundh.

Handlar det bara om investeringar eller finns det något annat man kan göra?

- Jag tror att det handlar om resurser. Det är bara så. Jag vet ju… Från år till år har man fått vända på varenda krona och så vidare. Vi var totalt beroende av sponsorer och jag tror nog att det kommer att vara så ett tag till. Så jag hoppas att klubbarna orkar. Jag såg nu att Linköping har gått ut och behöver extern hjälp, till exempel, vilket gör ont. Jag tycker inte att det ska behövas på den här nivån. Jag hoppas att klubbarna orkar fortsätta.

Women's Football Group ville gå in med… Oklart hur mycket pengar. Det talades om hundratals miljoner - men mot ett långt avtal som nobbades. Förstår du klubbarna som inte vill sälja sig på så lång tid, trots att de får in lite pengar, eller hade de behövt ta det?

- Svårt att säga för jag vet inte exakt hur det såg ut. Man blev väl lite förvånad ändå att man sa nej. Men jag har inte detaljerna. Om klubbarna har sagt nej så har de haft starka anledningar till att göra det. Så jag hoppas att det kan finnas investeringar på ett annat sätt.

Är Sverige en för liten marknad om man jämför med Storbritannien och England? Det är väldigt mycket mer människor och liknande om man jämför sig med Tyskland, Frankrike och Spanien. Det är större marknader, helt enkelt.

- Ja, det är klart att det är så. Vi har ganska mycket färre antal spelare. Samtidigt lyckas vi ändå få fram väldigt bra spelare. Så jag skulle inte säga att marknaden är för liten, det är väl mer vad man gör med den och hur man kan utveckla den.

En positiv del med att det växer, och att det blir bättre förutsättningar på många ställen i Sverige, är att många av landslagsspelarna är ute. Jämför man en landslagstrupp idag mot för tio år sedan var kanske en handfull utlandsproffs då. Nu är det en handfull som är hemma i Sverige. Vad har det betytt för svensk landslagsfotboll tror du?

- Det betyder nog mer för den svenska ligan, att vi får behålla spelarna längre. Sedan är det en utveckling, precis som på herrsidan, att du måste ut för att ta nästa kliv. Jag tror att det kommer att bli vanligare och vanligare på damsidan också. Damallsvenskan kommer att bli urvattnad, den har redan börjat bli det. Sedan är det många spelare som kommer tillbaka. Det är inte alltid grönare på andra sidan. Men vi behöver behålla spelarna så länge vi kan för att behålla en attraktiv produkt.

Behöver svenska klubbar bli bättre på att sälja spelare, när det blir en viktigare del? Det börjar komma in transfersummor på damsidan. Även om det är långt till herrsidan så börjar det ändå komma in pengar där.

- Ja, i Rosengård började vi redan för några år sedan att skriva längre avtal. Så att man kan sälja. Sedan är det klart att man hade behövt få upp transfersummorna en hel del. Men alla klubbar har inte möjligheten att skriva längre avtal, för du vet inte vilken budget du har från år till år. Så det är svårt för klubbarna att sälja spelare när man inte vet ekonomin. Men i Rosengård så har man haft det under ganska många år redan.

Vad känner du kring Rosengård inför 2025? De ömsar skinn, minst sagt, under tuffa omständigheter?

- Det kommer att bli annorlunda. Väldigt många spelare har försvunnit. Det blir som att bygga något nytt. Som tur är är Joel kvar. Jag gillar verkligen honom som tränare och hans idéer. Så jag hoppas att han på kort tid kan få in sina principer i laget. Sedan tycker jag att de har gjort bra värvningar i unga spelare. Men om de ska vara med och tävla på riktigt så behöver de nog värva några klasspelare till.

Vad tror du det betyder när Malmö kommer upp och utmanar Rosengård i Malmö? De verkar satsa. Det borde vara positivt sett till både satsning på spelare och ett publikintresse.

- Jag tycker det är jättebra. Malmö FF är även väldigt starkt som varumärke. Det kommer att gynna damfotbollen. Sedan kommer det att bli en utmaning för Rosengård att hänga på och fortsätta vara stadens lag. Men jag har sett positivt på det från början. Malmö FF är ett lag som ska ha ett damlag på högsta nivå och nu har dem det. Det ska bli väldigt kul att följa.

Lyssna på hela avsnittet med Therese Sjögran i spelaren ovan.