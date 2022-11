Snabba resan för Holm - från allsvenskan till landslaget och startspelare i Serie A: "Trodde inte det skulle gå så här snabbt"

Emil Holm lämnade IFK Göteborg i januari 2021. Sedan har det gått fort. Via danska Sönderjyske hamnade svensken permanent i Spezia i augusti 2021 - för att lånas ut till den danska klubben.

Men sedan Holm kom tillbaka till Spezia i juni i år har han fått förtroende. Ett mål och två assist på 14 matcher.

Hur är tillvaron som Serie A-spelare som spelar regelbundet i Spezia?

- Det är en dröm, en barndomsdröm som har gått i uppfyllelse. Att få spela i Serie A, det har gått så fort sedan jag kom ner också. Det är grymt kul.

Vad är det som är en utmaning med att spela i Serie A som högerback?

- Självklart tempot och kvaliteten på varje spelare. Slumrar man till lite i huvudet så blir man straffad direkt, så man måste vara påkopplad hela tiden.

Hur var försäsongen, den brukar vara lite annorlunda har man förstått?

- Vi åkte upp till bergen, till Alperna, i tre veckor och tränade två pass per dag. Det var ganska tufft.

Vad betyder det för dig att ha en sådan som Albin Ekdal som har så mycket erfarenhet från Serie A i laget?

- Jättemycket. Att få tips om allt möjligt, han har gjort den resan som man själv vill göra. Han har varit ute i Europa nästan hela karriären. Det är väldigt skönt att ha. Hur man ska tänka på planen och utanför den. Hur man ska ta spelare och sådant. Lite av en mentor, typ. Väldigt bra.

Hur viktigt är det just utanför planen, i omklädningsrummet och liknande?

- Det har självklart varit till stor hjälp, framför allt när han kom. Han var själv ny, han kom ändå in med lite pondus, folk vet vem han är. Att få in honom underlättade för mig själv också.

Om man ser till att det är ett nytt land, nytt omklädningsrum och nytt språk, hur hänger du med i italienskan?

- Jag visste att jag skulle komma hit förra sommaren, så jag hade ändå nio månader på mig att plugga. Jag har ändå pluggat lite, och håller på fortfarande. Man lär sig mer och mer. Men allt fotbollsspråk klarar man av. Utanför fotbollen kommer det mer och mer.

Du har Aimar Sher i laget också. Kände du honom sedan Sverige-tiden?

- Nej, faktiskt inte, jag hade aldrig mött honom när han spelade i Hammarby. Men vi var på ett U21-landslagsläger i Bosnien förra året, då snackade vi lite. Men sedan bor han fyra våningar över mig nu, så vi umgås väldigt mycket.

Spezia har en otroligt internationell trupp, det är inte jättemånga italienare, utan spelare från hela världen. Hur är det, hur präglar det laget?

Det är många olika nationaliteter, det tar lite tid att lära känna alla, hur alla tänker fotboll och så. Men jag tycker att det fungerar bra. Det blir mer engelska, det passar mig bättre för att prata med folk. Men utöver det tänker man inte så mycket på det.

Vad kör ni för språk ute på planen?

- Runt mig, de man hör, då spelar jag med Ethan bakom mig, han är walesare, så då är det engelska. Jag brukar ha Albin innanför mig, då är det svenska. Men det är blandat, det är engelska, italienska och svenska, typ.

Om du tar fotbollsmässigt, det har gått snabbt för dig från spel i IFK Göteborg och Danmark ett par säsonger och sedan Italien. Vad är det som gör det speciellt att spela i Italien?

- Det är mer taktiskt. Det visste jag också innan jag kom, det är ju ändå Italien. Men det var mer taktiskt än jag trodde. Du blir också straffad på ett helt annat sätt. Tappar du bollen på träning i fel läge eller på match i fel läge så blir det mål. Bara för att man är snabb eller stark är det inte så att man hinner ordna upp det. Det blir mål. Man får vara mycket mer fokuserad i huvudet och förbereda sig. Det tycker jag är en skillnad.

Man har hört mycket, framför allt försvarsspelare, som har talat om hur nyttigt det har varit att spela i Italien. Hur är de träningarna när man nöter in det där?

- Det är speciellt. Något de tjatar väldigt mycket på mig om är hur man står med fötterna och sådant. Om bollen är på andra kanten, hur ska man då stå med kroppen – smågrejer som man inte riktigt tänker på när man kollar på tv. Det har varit väldigt nyttigt för mig som försvarsspelare.

Hur överraskad är du över hur snabbt du har kommit in i det?

- Självklart trodde jag inte att det skulle gå så här snabbt, det trodde jag inte. Men jag tror ju på mig själv. När man kommer ner hit tävlar man också på samma förutsättningar som alla andra. Jag fick förtroende av min tränare, då är det bara att köra på och gnugga.

Vad är det som de vill att du ska vässa?

Det är lite allt möjligt. Men framför allt att hålla fokus i 90 minuter. Det är mycket så för oss unga, man har sina spetskompetenser och det man är bra på, men att orka hålla fokus och göra allt rätt.

Hur är fotbollspassionen i La Spezia? Det är inte en av de klassiska klubbarna som man känner till.

- Det är passion. När man går på gatan blir man stannad, folk vill säga hej och ta bilder. Det är en väldigt familjär och liten by man bor i. Man märker att man är omtyckt som spelare, det är väldigt kul. Det uppskattar jag mycket.

Hur är er arena att spela på?

- Den är lite speciell, men det är gött. Första delen av arenan är byggd på typ 1940-talet, sedan har de byggt på den lite. Men det är en mysig arena. Är man där så fattar man det. Det är bra tryck, den tar bara 10-12 000 men det är riktigt bra tryck på den för att vara så liten.

Du skrev ett femårskontrakt, vilken koll hade du på Spezia när du skrev på det?

- Det började lite redan när jag skrev på för Söderjyske…

Då hade de samma ägare, det har de inte längre.

- Exakt. Då hade de det. Det var något som vi såg väldigt lång fram i tiden, att Serie A-klubben fanns. Jag hade inte superkoll på dem då, mer än att de var nya i Serie A med amerikanska ägare. Det var ett kul projekt som lät intressant som jag hoppade på.

Hur har din bild varit av Serie A? En liga som du uppskattat och längtat efter?

- Ja, jag kommer ihåg när jag var sex år gammal och sade till farmor att jag skulle spela i Serie A. Det har alltid varit en liga man har kollat på. Jag är Zlatan-fan, så jag har följt när han har spelat i Juventus, Inter och Milan. Man har sett hur mycket matcher som helst. Det är ganska coolt, man får nypa sig lite i armen, typ.

När ni möter Milan nu på hösten är han inte med, men hoppas du på att han ska spela i vår när Spezia möter Milan?

- Ja, det hade varit en dröm. Att få byta till sig hans tröja vore en riktigt cool grej, faktiskt.

Hur är det att komma till sådana arenor som San Siro? Du berättade att du hoppade in mot Inter, hur är den känslan?

- Det var… framför allt när man kom in på uppvärmningen och det var 71 000 som totalbuade – det är ju gött, man blir triggad. Det var hur coolt som helst, man såg inte ens upp till översta etage. Det var coolt.

Hur ofta nyper du dig i armen? Det har ju gått väldigt snabbt.

- Som du säger, det har gått snabbt. Ibland får man faktiskt göra det, det var ju inte riktigt det jag trodde. Men det är kul som fan.

Hur är livet utanför planen i La Spezia? De som har varit i Ligurien vet ju att det är otroligt vackert.

Det ligger väldigt fint på kusten. Sedan har vi de här fem byarna, Cinque Terre, som är väldigt, väldigt fina. Där har man varit och kollat runt. Det är nära till stränder där man kan bada. Runt fotbollen har det fungerat väldigt bra. Det är gött.

Vad ser du framåt i Spezia?

- Fortsätta som jag gör. Fortsätta vara ödmjuk och jobba på hårt. Inte ta något för givet. Gnugga på, liksom, det är inte så mycket mer jag kan göra.

Spezia inledde hyfsat och har sedan haft det lite tyngre. Sedan har ni inte varit topptippade, då handlar det väl om att hänga kvar?

- Jo, det är som du säger. Men vi har en bra tro i laget och har spelat bra men kanske inte fått resultaten med oss. Men det är bara att jobba på, vi har en bra känsla i laget. Vi ska hålla i den, för vi är ett bra lag, vi har spelat bra mot bra motstånd. Det gäller bara att få resultaten med oss. Det är inte svårare än så.