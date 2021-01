Solbakken drömmer om att ta Norge till VM: "Men EM är nog mer realistiskt"

Ståle Solbakken är ny förbundskapten i Norge, och vägen till VM i Qatar 2022 har redan lottats. Norge har Gibraltar, Lettland, Turkiet, Montenegro och Nederländerna i sin grupp. Vad som talar för att Norge når VM förklarar förbundskaptenen Ståle Solbakken i podcasten Lundh:

- Vi måste prestera max. Vi måste helt säkert ha lite stolpe in i några matcher. Vi måste hoppas och tro på att vi kan nå vår maxnivå samtidigt som Nederländerna och Turkiet kanske tar lite poäng från varandra. Det Norge haft svårt med de senaste åren är att vinna mot bättre motståndare och prestera i de avgörande matcherna. Sedan är jag säker på att Lars Lagerbäck har förbättrat norsk landslagsfotboll under den tid han var där. All kredd till honom för det.

ANNONS

Ser man till VM är det 13 lag från Europa, jämfört med ett EM där det är 24 lag, det är mycket lättare att ta sig till ett EM. Är det ett EM som är rimligare för Norge, att man ska till EM 2024?

- Det är det nog. Realistiskt sett. Men vi kan inte börja snacka om EM när vi inte har startat kvalet till VM. Vi går in med ett öppet sinne, och tänker att vi i våra bästa stunder kan slå både Nederländerna och Turkiet och Montenegro och Lettland. Det måste vara inställningen, sedan får vi se efter de tre matcherna i mars, där vi har en match mot Turkiet, hur ställningen är då.

Hur ser du på att dra igång fotboll under corona, där man reser och så? Det var stort pallaber senast Norge var igång, man fick skicka ett B-landslag till Österrike. Hur ser du att fotbollen hanterar det just i Norge?

- Norge har extra stränga regler. Men man får ha respekt för det, att myndigheterna har ett ansvar och gör det som de tror är rätt för att hålla pandemin i schack. När det gäller fotboll på klubbnivå så tror jag att protokollen har varit ganska effektiva. Nu har vi sett att England har haft lite problem med den nya mutationen. Men samtidigt ger det något till människor och supportrar, att man kan få en lyspunkt i vardagen. Men det är en komplicerad situation, kanske ännu mer komplicerad för landslagen som måste göra avvägningar kring resor och korsa landsgränser i större grad än klubblag.

ANNONS

Det blir lite av en moralisk fråga, där fotbollen är en industri där det handlar mycket om pengar. Hur ser du på den balansgången?

- Det är en hårfin balansgång. Det är 100 procent sant att det är extremt mycket pengar som står på spel, och att det helt säkert är en faktor man måste ta med i bilden. Men fotboll är en stor industri med många arbetsplatser. Det är en industri som ger många som inte är med i den innersta cirkeln mycket glädje, och kanske lite ljuspunkter. Men samtidigt är liv och hälsa det som bör och ska sättas i främsta rummet. Så det är en balansgång. Men jag tycker att fotbollen har tagit det okej. Inte perfekt, men okej.

Lyssna på hela avsnittet i spelaren ovan.