Solbakken hoppas nå VM i Qatar men utesluter träningsläger där: "Ett bra statement"

Ståle Solbakken har vid ett flertalet gånger varit aktuell som förbundskapten för Norge, men han har avstått ett par gånger. Till och med när kontraktet var underskrivet.

- Då skrev jag faktiskt på för Norge 17 månader innan jag skulle ta över. Sedan fick vi ett Champions League-äventyr igen (med FC Köpenhamn), och FC Köln köpte ut mig ur det kontraktet för någon miljon. Egil Drillo Olsen hade under den tiden ganska stor succé, så det var inte så komplicerat. Norge som nation fick en tränare i en topp fyra-liga. Men jag kände nu att det var sista chansen för mig. Hade jag sagt nej nu hade det nog varit svårt att få chansen igen, säger Ståle Solbakken i podcasten Lundh.

Det som har hänt är att vägen till Qatar 2022 har lottats. En ganska gynnsam grupp för Norge, eller hur ser du på det? Gibraltar, Lettland, Turkiet, Montenegro och Nederländerna.

- Det är klart att Nederländerna är storfavorit. Men det är absolut möjligt om vi kan spela på vårt bästa. Men det kräver att vi maxar och att särskilt Nederländerna inte gör det. De är igång bra. Men det kunde ha varit värre. Det kunde också ha varit bättre, som om vi hade kommit i gruppen med Danmark eller Kroatien som förstaseedade. Men det kunde absolut ha varit värre också. Vi är nöjda.

Vad talar för ett VM 2022, att ni klarar att nå det?

- Det är som jag sade, vi måste prestera max. Vi måste helt säkert ha lite stolpe in i några matcher. Vi måste hoppas och tro på att vi kan nå vår maxnivå samtidigt som Nederländerna och Turkiet kanske tar lite poäng från varandra. Det Norge haft svårt med de senaste åren är att vinna mot bättre motståndare och prestera i de avgörande matcherna. Sedan är jag säker på att Lars Lagerbäck har förbättrat norsk landslagsfotboll under den tid han var där. All kredd till honom för det.

Om man ser till fotboll, politik och moral, hur hade det känts för dig att leda ett norskt landslag i Qatar?

- Det är en komplicerad och svår fråga. Å ena sidan har du en bojkott, som kan vara ett alternativ. Du kan, å andra sidan, gå in och bara spela turneringen. Sedan finns det flera punkter mitt emellan. Där måste de internationella mänsklighetsorganisationerna komma med sina synpunkter. Jag har inte sett att de ännu har sagt att bojkott är den bästa lösningen. Det kan vara så att den bästa lösningen för de värden som många av oss står för i den västliga världen är att visa solidaritet med arbetarna, värna och att deras vardag ska förbättras. Det kanske är bäst att göra det, att delta och sätta kraftig fokus på det.

- Jag har inte något facit, men jag tycker att det är för enkelt att säga att man ska bojkotta, för det är inte säkert att det hjälper att dra det i en riktning som gör det bättre för några människor i Qatar. Jag tycker att det är en öppen fråga. Det är intressant att höra vad de internationella mänsklighetsorganisationerna landar i, vad de tycker. Sedan kan det bli så att Norge och Sverige kvalificerar sig, och att en norsk spelare kommer till mig och säger att han inte vill delta i Qatar på grund av den politiska situationen och allt som har hänt innan mästerskapet. Då accepterar jag det. Det har jag inga problem med.

Ser du en skillnad i att åka dit på träningsläger? Det diskuteras ju bland klubbar i Norden om man ska åka till Dubai, du har säkert inte missat turerna som varit kring din gamla klubb FC Köpenhamn?

- Vi sade ju att vi aldrig mer skulle till Dubai på träningsläger. Vad som har hänt efter det vet jag inte. Men det tror jag kan vara ett bra statement, att man inte drar på korta träningsläger och spelar matcher mot lag från andra länder där. Det kan nog vara ett bra statement, för det visar att man står för något. Sedan kan någon säga att det är dubbelmoral att dra till VM men inte på ett träningsläger. Men då får man se den stora bilden, vad VM täcker av uppmärksamhet. Kan du använda den uppmärksamheten för att sätta fokus på de frågeställningar som finns och det kan hjälpa det i rätt riktning.

Sverige har åkt med sitt ligalandslag till Qatar de senaste åren, innan dess Abu Dhabi. Det låter inte som att du kommer ta ett eventuellt norskt ligalandslag till de länderna

- Nej.

Är det helt klart?

- Ja.

Hur ser du på att Sverige åker dit?

- Det kan vara så att Sverige menar att de kan resa ner dit för att visa sin syn på det och på det sättet har gjort en politisk avvägning, oavsett om andra länder inte åker dit (dubbelkolla gärna denna mening). Jag står för att det inte vore bra att sätta foten där, men det kan ses som dubbelmoral i och med att jag inte tar ställning mot VM. Men där följer jag de internationella mänskliga rättighetsorganisationerna, jag uppdaterar mig och känner att ett sådant evenemang kan hjälpa det att gå i rätt riktning. Men jag ska inte döma Sverige för att de åker dit på en turnering. Det är deras val. Men vi kommer inte att göra det.