Stahre ser utveckling i Blåvitt: "När jag kom in förra året kändes gruppen inte speciellt harmonisk"

IFK Göteborgs tränare Mikael Stahre sätter ord på hur Blåvitts situation ser ut i dag jämfört med när Stahre tillträdde i juni 2021.

Det avhandlas ämnen som generationsskifte, åldersstruktur och inte minst stämningen i truppen.

Vi träffas på Kamratgården. Jag har varit på Kamratgården ett antal gånger, och det är inte alltid så bra stämning om det går dåligt, men det känns harmoniskt nu. Vad är din analys av läget i Blåvitt?

- När du dyker in här i dag är det som du säger, det är klarblå himmel och en fin början på hösten i en fantastisk miljö. Just nu mår nog Blåvitt som vädret och miljön. Sedan vet jag att det är en färskvara. Precis som att det är blå himmel i dag kan det bli moln och regn väldigt snart. Det gäller att göra rätt saker varje dag för att få en fortsatt bra riktning på det här. Jag brukar säga att styrkan är väldigt besläktad med svagheten. Det är klart att det inte får bli att styrkan nu leder till att det blir någon form av bekvämlighet. Nu har vi tagit Blåvitt till en nivå som är högre än de sista åren, nu gäller det att fortsätta i den riktningen.

Hur långt känner du att ni har kommit i processen sedan du kom hit förra året?

- Det är så klart alltid svårt att gradera det. Men vi är en bra bit på vägen. Det viktigaste är att man, ett: kommer ifrån det äckliga segmentet där man är på väg att åka ur. Förra året vann vi elva matcher av 30, nu har vi vunnit tio på 20. Det är ganska stor skillnad. Det känns också som att vi har ett gäng unga spelare som är inne och spelar, jag tycker att vi håller på att göra en viss generationsväxling och ändrat en del sportsliga prioriteringar. Det känns som att vi är på väg att etablera oss i det övre segmentet igen. Hamnar man där över tid kommer man nära Europaplatser, och vips står man där som vinnare en dag.

Hur gör du för att hänga med? Ni inledde starkt, sedan blev det en oerhörd svacka och sedan studsade ni upp igen, och har nu fått stryk av Kalmar och Hammarby. Den långtgående trenden är uppåt, men just svängningarna, hur hanterar du dem?

Jag tror att jag är så mycket bättre i dag på att hantera det. Jag är en verksamhetsperson, jag kör på oavsett, men jag tror att jag någonstans har lättare att zooma ut och behålla riktningen. Vi håller på med en extremt emotionell bransch där resultatet styr tanken extremt mycket. Det gör så klart även det för tränaren. Men jag tror att jag är mycket bättre på att hantera den grejen i dag än jag var tidigare. Det är en erfarenhetsgrej. Erfarenhet betyder inte alltid lugn, det kan också betyda att om man inte gör rätt saker så vet man att man kan hamna mycket på sniskan. Med erfarenhet vet man vad som kan hända om man inte gör rätt saker rätt. Erfarenhet betyder inte alltid lugn. Man har alltid en viss paranoid känsla över en, en liten grön gubbe som är på ens axel hela tiden. Det tror jag är sunt.

Spelmässigt är en känsla att ni vågar spela lite mer och hålla lite mer boll. Hur har du resonerat där?

- Allting har sin tid. Jag vet precis vad som har sagts och gjorts och vart vi ska. När jag kom in förra året kändes inte gruppen speciellt harmonisk. Den var ganska spretig. Vi famlade taktiskt sett formationsmässigt. Jag kom in med ambitionen att spela med två forwards, då hade man spelat med trebackslinje och jag gick tillbaka till att spela med fyrbackslinje. Jag fick det inte att fungera. Vi släppte in väldigt mycket mål, och bedömde att det bästa för att stoppa blödningen var att fortsätta med tre mittbackar. Vi var utspridda över hela planen, det var lite olika filosofier, jag hade kommit in som ny och samtidigt var staben från tidigare ledarskap kvar, utan att jag värderar dem. Vi hittade en väldigt trygg modell under hösten och vann sex matcher av åtta under ett extremt skarpt läge, om man ska vara ärlig. Det är klart att när vi är ett av allsvenskans formstarkaste lag när vi går på vinterledighet, då är det ganska naturligt att man fortsätter där man slutar. Vi hade också en plan på att matcha fram Oscar Wilhelmsson tillsammans med Marcus Berg, där vi kände att det var en bra mix. Sedan hade vi en idé om att vi skulle starta från ett väldigt stabilt fundament och klä det med detaljer på vägen. Det kanske vi borde ha gjort någon justering kring något tidigare, men vi höll en strategi och långsiktighet i det. Efter sommaren diskuterade vi så klart internt hur vi skulle approacha hösten. Vi ändrade lite i formationen, och sedan en viss balansfråga att få in lite mer bollinnehav, utan att vi har ambition att slå världsrekord i bollinnehav. Vi ska kunna försvara utan boll och med boll, vi ska kunna kontrollera matchen lite mer så att vi inte behöver få så mycket vikt på stången där man behöver försvara alltför mycket i ett lågt läge, som det blev ganska mycket under våren. Vi känner att vi har tagit steg där. Vi har haft en väldigt bra utveckling på några av våra unga spelare, vilket självklart också har påverkat vårt spel.

Det blir lätt att tränare säger att det är en lek med siffror, men ändå är det lite formationsskiften. Hur har du resonerat där åt att mer gå åt tre på mitten?

- Den största anledningen till det är att vi har haft mer bollinnehav. Eftersom de flesta lag i dag spelar någon variant med tre man centralt… Sedan vann vi fotbollsmatcher med 4-4-2 också, men man kan göra på lite olika sätt. Vi gjorde bedömningen att Oscar Wilhelmsson var en spelare vi ville matcha fram. Det är en ung och talangfull spelare med någon slags försäljningspotential i.

Fanns det redan tankar på att ni skulle kunna sälja honom för att få in pengar?

- Det är ingenting att förringa. Det är viktigt. Sedan är det de sportsliga resultaten och att vinna fotbollsmatcher som alltid är nummer ett. Men i vissa lägen att lotsa fram spelare så att man kan få in medel för att återinvestera i verksamheten, det är inte så konstigt. Framför allt i det läget vi har varit i. Sedan tycker jag att utifrån mitt perspektiv har klubben stenkoll på sin ekonomi. Håkan Mild som klubbchef med helheten och Marcus Hermansson som ekonomichef har stenkoll på det där, tillsammans med styrelsen. Men att sälja spelare och få in färska medel är viktigt. Det påverkade också lite, och vi gjorde bedömningen att Oscar Wilhelmsson och Marcus Berg fungerade ihop, och att de var bäst i en 4-4-2-modell.

Du nämnde Oscar Vilhelmsson, som är såld. Men det har kommit fram andra unga spelare. I många allsvenska klubbar känns det som att det är ett äldre garde och ett yngre garde och inget mittemellan. Hur är det med de unga spelarna som kommer fram nu, bland annat från Elfenbenskusten, att släppa fram dem och ge dem förtroende?

- De här spelarna kommer från egen verksamhet. Jag måste understryka att jag tycker att Blåvitts akademi är fantastiskt bra och levererar. Tittar man på exempelvis 03-åldersgruppen så har vi redan sålt Tolinsson och Wilhelmsson. Det är en annan spelare som är ungdomsproffs i Chelsea. Vi har Filip Ambroz, som är i A-truppen och utlånad, och Hussein och Bångsbo som är ungefär lika gamla, vilket är fantastiskt bra gjort. I den bästa av världar kommer spelarna från Göteborg och dess omnejd. Sedan gör man ringen större och större. Till slut hamnar man i Elfenbenskusten. Så är det i fotbollen, den är så pass stor i dag och välfungerande över hela världen. Egentligen spelar det ingen roll om en spelare kommer från Elfenbenskusten eller Lindome. Men det är klart att vi vill ha så många som möjligt som kommer från närområdet, det ger en extra dynamik och hemmakänsla.

Man ser i Europa att det som är mest eftertraktat är unga talanger som man kan vidareutveckla. Hur är det för er, hur attraktiva är era spelare för andra klubbar?

- Jag bedömer att vi har attraktiva spelare för andra klubbar. Eftersom vi är i en miljö som är ganska kravställande utifrån att vi har fans som ställer höga krav på klubben och våra spelare – klarar man av att leverera i en storklubb som IFK Göteborg är man kanske också redo för att spela i en större liga. Nu finns det agenter och scouter på arenor i hela världen och så klart Sverige, men min känsla är att det alltid har varit extra mycket på Blåvitts matcher.

Hur är det när man ska hantera unga spelare som är lite svajiga, de kan göra jättebra matcher men är kanske lite ojämna. Hur är det när de kan lockas av andra svenska och utländska klubbar?

Det är bara att konstatera: numera drar akademier ute i Europa i våra unga spelare som inte ens är etablerade A-lagsspelare. I A-laget i Sverige är man rimligt betald och allt sådant, då har vi dem under avtal, då blir det en förhandling kring vad vi är beredda att släppa dem för. Kommer rätt bud är man alltid öppen för att diskutera. Men det är viktigt att vi hamnar på en sådan bra nivå med en sportslig verksamhet och en ekonomi i balans att man inte behöver sälja för småsummor, utan att vi blir bra på att ta betalt.

Jag gissar att det är en parameter som har kommit in mer under din karriär, att man måste tänka mer försäljningsmässigt. Det är en del svenska klubbar som är skickliga på att utveckla talanger och sälja vidare, som Djurgården. Är det svårt att ni måste komma in där?

- Nu har vi "Abbe", som vi kallar honom, som har tagit sig in och spelar och kommer från en akademi i Elfenbenskusten. Just nu spelar han från start och är 18 år gammal. Det är klart att vi måste titta så också. Den typen av spelare har stor försäljningspotential och är värd mycket pengar. Men jag tror att det är viktigt att man är bra i alla grenar, i akademin, i scoutingen i Sverige, också att en klubb som IFK Göteborg ska kunna ta färdigetablerade spelare och hemvändare. Det gäller att vara skarp i alla grenar. Nu har vi också vässat vår scouting ytterligare, där vi har rekryterat en erfaren scout i Stig Thorbjörnsen.

Om man ser på åldersstrukturen ni har i truppen så levererar Marcus Berg verkligen, ni har Gustav Svensson och Oscar Wendt. Hur ser ni på att ni är i en generationsväxling, hur länge kan ni leva på Marcus Berg?

- Det är viktigt att man måste se här och nu, men det är också vårt ansvar att blicka framåt. Det är bara att erkänna, oavsett om Marcus Berg och det gänget spelar i några år till kommer de troligtvis inte spela tills de blir 42. Det måste givetvis inte bara titta på nästa utan de kommande transferfönstren och någonstans också titta på hur truppen kommer se ut över tid.

Oscar Wendts kontrakt löper ut. När tar man beslut om man går vidare med honom?

- Först och främst tycker jag att samtliga äldre spelare gör det väldigt bra. De står dessutom i träning varje dag. Så länge de är i full träning håller de sig unga. När man börjar ha alternativ träning flera gånger i veckan, då går det oftast åt fel håll. Just nu tar vi ut Marcus någon gång i veckan, men inte mer än så. Vi diskuterar så klart internt hela tiden hur truppen ska se ut. Exakt när vi meddelar förlängningar eller icke-förlängningar, det håller vi internt.

Hur svårt är det?

- Alla sådana här beslut kräver sin precision och tajming. Man får vrida på saker och ting, vad har vi för alternativ, vad finns internt och externt? Men det är spelare som är djupt förankrade i klubben och är föredömen, det är sådant som man får väga in också. Allting.