Svenske fotbollschefen vill att The Guardian ska sluta med spelreklam: "De funderar på det"

Spelmarknadens avreglering har skapat diskussioner i Sverige. Den engelska tidningen The Guardian överväger att sluta med spelreklam helt. - Jag föreslog till min chef då att vi skulle bryta med spelbolagen, och det är något han funderar på, säger dess svenske fotbollschef Marcus Christenson i podcasten ”Lundh”.

I Sverige har magasinet Offside gått i bräschen då man tagit ett beslut om att inte längre tillåta spelbolag att annonsera i tidningen. Ett ställningstagande som ledde till stor uppmärksamhet.

I England diskuterar den ansedda dagstidningen The Guardian ett liknande upplägg. Tidningens fotbollschef Marcus Christenson, som den här veckan gästar podcasten ”Lundh”, har föreslagit det för sina chefer.

- Vi har diskuterat det och funderat på det. Jag var inspirerad av Offsides kampanj att säga nej, i och med att de också bjöd in läsare att göra donationer i stället för spelbolagen. Jag föreslog till min chef då att vi skulle bryta med spelbolagen, och det är något han funderar på. Det är en ganska stor del av vår budget, och man kan diskutera fram och tillbaka vilken effekt det har på gemene man, men jag tycker att det är ganska viktigt. Min son som är tio år tittar mycket på fotboll och kan alla bettingbolags reklamfilmer utantill. Även om vi pratar väldigt mycket om hur osannolikt det är att vinna något på lång sikt genom betting får vi vara väldigt specifika med det, för det går in, det går in i unga spelare och det är hemskt vad det kan göra med ett människoliv. Jag hoppas att vi också slutar, säger han i podcasten.

Riggade matcher är något man pratar mer och mer om i Sverige. Finns det någon diskussion i England kring det?

- Nej. Det är intressant att du nämner. Jag tror att det finns lite längre ner men inte så mycket högre upp, även om det kanske kan vara någon som gör något med något inkast eller något sådant. Det är inte speciellt mycket. Jag har följt övriga Europa och Sverige med stort intresse, men det känns inte som att det finns här just nu, inte högt upp i alla fall.