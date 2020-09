SvFF-basen slår tillbaka mot Zlatans kritik: "Det här gagnar inte hans eftermäle"

Hösten 2019 gick Zlatan Ibrahimovic hårt åt förbundskapten Janne Andersson och påstod att förbundskaptenen valde spelare efter ursprung snarare än kvalitet. För några veckor sedan var det dags igen, då twittrade Zlatan följande när Dejan Kulusevski inte fick starta mot Frankrike:

”Vilket jävla skämt. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.”

De ansvariga i svenska fotbollsförbundet har varit försiktiga med att bemöta Sverige största spelare genom tiderna och som man reste en staty över för elva månader sedan, men nu markerar SvFF-basen Karl-Erik Nilsson.

- Zlatan Ibrahimovic är Sveriges bäste fotbollsspelare genom tiderna. Men den här kritiken mot vår förbundskapten för herrlandslaget är för mig helt obegriplig.

Har du tagit det med Zlatan?

- Nej. Zlatan har ju lämnat den svenska fotbollen, och är nu en som tycker, precis som väldigt många andra tycker. Jag har inte samtalat med Zlatan om den frågan. Men jag tycker att det är helt galet, det som han har framfört om Janne Andersson.

Hur känns det att ni har rest en staty över honom?

- Den är kopplad till hans fantastiska gärning som fotbollsspelare. Han är värd all uppskattning över de insatser han har gjort för det svenska landslaget och sin roll som kapten och på det sätt han har varit en ambassadör för svensk fotboll internationellt. Det spelar ingen roll vart du åker i världen, du kan komma in i en liten by någonstans i Indonesien, säger du Sverige säger de Ibrahimovic. Han är känd överallt. Men den här kritiken mot vår förbundskapten Janne Andersson, den är helt obegriplig. Jag förstår den inte. Vi som känner Janne och vet vilka värderingar han har… Det som hände i VM i Ryssland, det finns inte många andra förbundsledningar som hade ställt upp på det sättet som man skyddade kring Jimmy Durmaz. Jag tycker att den både är felaktig och orättvis.

Den kom igen nu i samband med Nations League…

- Det gör det inte bättre. Det här gagnar inte Zlatan och hans eftermäle. Jag tycker att det är ledsamt att den här typen av utspel kommer, som är helt ovederhäftiga.

Du säger att han är värd all uppskattning. Var går gränsen? Hur mycket kritik kan han komma med?

- Det är två saker. Det fotbollsmässiga lever sitt liv. Sedan får han, precis som alla andra… Det tycks väldigt mycket om svensk fotboll, det är en styrka i fotbollen att det finns ett sådant engagemang och ett sådant tyckande. Det är klart att han får göra det. Men jag ogillar de här synpunkterna som han har framfört om landslagsledningen. Jag tycker dessutom att de är helt felaktiga.