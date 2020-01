Tankovic: "Hammarby nöjda med att vara ett mittenlag - när jag kom ändrades mentaliteten"

Hammarbys offensive mittfältare Muamer Tankovic, 24, anslöt sommaren 2017 från AZ Alkmaar och Eredivisie. Hammarby kom under den säsongen på niondeplats i allsvenskan, samtidigt som Tankovic stod för ett mål och en assist på tolv matcher. Därefter blev det en fjärdeplats 2018 och sju mål och fem assist på 30 matcher för 24-åringen och i fjol ett succéår med 14 mål och sju assist när Bajen blev trea i allsvenskan.

När Tankovic kom till Hammarby var han tydlig med att han ville vinna SM-guld - men ännu har han inget guld på meritlistan och rapporteras ändå vara på väg bort. Tankovic menar än dock att han har bidragit till att Bajen har tagit stora steg.

- Vi har inte vunnit SM-guld, men vi har vunnit mycket, jättemycket. Vi har inte vunnit troféer, men vi har kommit ett stort steg framåt, mer än vad Hammarbys styrelse förväntat sig. När jag kom till Hammarby var de rätt nöjda med att vara ett mittenlag och vinna sina derbyn mot AIK och Djurgården. Det var publiken och de i styrelsen nöjda med. När jag kom ändrades mentaliteten otroligt mycket, säger han i podcasten "Lundh" och fortsätter:

- Hela föreningen vet vad jag har gjort för Hammarby. Man får inte glömma att Hammarby var ett mittenlag när jag kom till dem. Det gällde att kriga in tre poäng, medan det nu är Sveriges finaste fotboll. Den här mentaliteten jag har kommit med, där jag säger att jag vill vinna SM-guld, det ger en press på mig själv och på mina lagkamrater att höja sin nivå och sina egenskaper.

Hur mycket svider det att ni fick en så svag start förra våren?

- Det är klart att det svider. Vi hade rätt mycket oflyt. Vi hade otroligt många spelare som var skadade och var borta. Jag tror inte att vi hade en hel backlinje någon gång, det var någon som byttes ut hela tiden med någon ytterback eller mittback. Man fick aldrig riktigt den stabila truppen som man vill ha. Det fick vi i slutet av säsongen, du ser hur det gick då.

Det kändes som att allt gick in för er, ni satte målrekord för 16-lagsallsvenskan, det sprakade. Hur är det att vara en del av det när det rullar?

- Otroligt kul. Speciellt som offensiv spelare, som jag är, är det en otrolig lycka att spela en sådan fotboll. När jag kom till Hammarby var det ingen sådan fotboll. Man skulle köra lite längre bollar och kriga till sig poäng. Den fotboll vi spelar nu är otroligt rolig och gynnar alla oss som spelar i laget.

Om du jämför Hammarby som klubb med organisation och träningsanläggning i dag jämfört med när du kom sommaren 2017, hur stor är skillnaden?

- Det är en otroligt stor skillnad. Det är olika spelartyper och en annan mentalitet. Det gäller att vinna, inte bara att försöka ta tre poäng, det går ut på att ta dem. Det spelar ingen roll om vi spelar mot Malmö borta eller mot Varberg hemma. Man ska ta tre poäng vilka vi än möter. Det är otroligt stor skillnad.

Hur lyckades Jesper Jansson sälja in att du skulle komma till ett mittenlag?

- Jag var bland de första spelarna han tog in. Jag tror att det var "Jille" Hamad som kom före mig som var "storspelare". Sedan kom jag efter honom. Jag satt och tänkte på det väldigt länge, skillnaden mellan Hammarby och Norrköping. Jag visste att om jag skulle gå tillbaka till Norrköping skulle det vara lätt för mig att hamna med kompisar och familj, bekvämligheten. Det jag kände var att om jag gick till Hammarby kunde det vara en nystart för mig, säger han.

Tankovic fortsätter:

- Jag kunde inte staden så bra eller laget, det kunde bli så att jag var tvungen att göra det bra. Det var mest det som fick mig att komma till Hammarby, för att kunna ta nästa steg utåt måste jag fokusera på var jag är just nu. Hade jag gått tillbaka till Norrköping hade jag kunnat känna mig bekväm med familjen och mina vänner med att gå ut och göra grejer, men i Hammarby blev det träning-hem, träning-hem, träning-hem hela tiden. Visst, man går ut, man är människa, men det var mer fokus på fotbollen. Jag tror inte att det hade varit så stor fokus på fotbollen om jag hade gått till Norrköping.

Det var inte så enkelt att det var bättre betalt i Hammarby än Norrköping?

- Nej, absolut inte. Det var inget om pengarna. Det handlade om var jag skulle vara mest fokuserad och prestera bäst.

Tankovic var dessutom i juni 2017 inte speciellt sugen på att spela allsvensk fotboll och sa att han blev förvånad över att Kristoffer Olsson gick till AIK. Trots det blev det - två månader senare - ett kontrakt med Hammarby.

- Fotbollen ändras snabbt. Jag vet inte riktigt vad som hände. Det var Hammarby och Norrköping som hörde av sig från allsvenskan, jag tror inte heller att min agent var så sugen på att arbeta vidare, att fixa någon annan klubb, han kände sig bekväm med att han hade fått två bud. Han var rätt nöjd med det han fick. Det fanns lite bud i Holland när jag spelade i AZ att kunna gå till en bottenklubb där och få sina matcher, men jag kände att Sverige var ett bättre alternativ där jag skulle få garanterad speltid. Först och främst var det speltiden som det handlade om, att få mina matcher. Det har jag fått i Hammarby.

Du hade ett tungt första halvår, det har många hemvändare, det har man sätt på Alexander Kacaniklic och Kristoffer Olsson. Tar det så lång tid innan man anpassar sig till svensk fotboll?

- Nej, inte om du redan spelar i den klubb du har spelat i. Sista halvåret spelade jag inget alls, jag spelade matcher så klart, men det var 10-15 minuter in och ut. Samma sak var det med Alex, han hade ett år när han inte spelade fotboll alls. Det tar tid då att komma igång. Men om du spelar i en klubb och kommer till Hammarby så behöver det inte ta så lång tid.

Är det en jobbig en tid när man vet vad man kan och förväntningar är höga, men att du behövde lite tid? Är det jobbigt?

- Det är mest mentalt. Det är lite jobbigt, så klart, men samtidigt, vet du vad du går för är det bara att sätta in i huvudet att du inte är i toppform just då, det är bara att bita i tungan och jobba vidare för din tid kommer komma, då är det bäst att du är före alla andra.

Vad tror du nu när Hammarby ska spela i Europa för första gången på länge och samtidigt jaga? Du lär inte vara kvar, men vad tror du?

- Vi är inte inne i Europa League än, vi har en massa kvalmatcher. Det är det som är lite jobbigt för svenska lag, att man måste kvala så många matcher. Men det är också en lärdom för alla spelare och ledare att ta lärdom av de här matcherna, även om man inte kommer in i Europa League drar man lärdomar av det och vet nästa gång vad som krävs och vad man måste förbättra. Drömscenariot hade varit att komma in i Europa League och ta sig vidare från gruppen, men så enkelt är det inte. Östersund gjorde det, all kredd till dem, men de gjorde det omöjliga möjligt.

