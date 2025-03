Thomassen har redan börjat förbereda AIK inför Europa: "Det är vår edge"

När Mikkjal Thomassen tog över som huvudtränare för AIK den 16 juli låg svartgult på en åttonde plats i allsvenskan. När säsongen sedan summerades den 10 november hade färöingen lett laget till en tredjeplats - vilket innebär kval till Europa i sommar.

Thomassen har erfarenhet av Europakval från sin tid som tränare på Färöarna. När han gästar podcasten Lundh pratar han om hur AIK ska balansera allsvenskan med Europaspel - men även vad som blir viktigt för att nå framgångar ute på kontinenten.

- Det är en anpassning kring att komma ut i Europa, att tävla i Europa och att spela fler matcher. Men de flesta spelare hanterar det väldigt bra. Såklart behöver du kanske en lite större trupp om du tar dig till gruppspel och ska tävla på flera fronter en säsong. Men utgångspunkten är att du måste ha väldigt bra tränade spelare. Det är därför vi tränar hårt, säger han i podcasten och fortsätter:

- Vi har en tro på att om skandinaviska klubbar ska klara sig bra i Europa måste vi ha en träningsvardag som är helt i topp. Det är vår "edge" mot de andra miljöerna vi tävlar med i Europa. Så det är helt avgörande för oss att bygga ett "know-how", en kultur och en träningsvardag som är helt i topp. Då tror jag att vi är ganska förberedda på det som kommer. Det är också en av anledningarna till att vi har haft många träningsmatcher under försäsongen och kört ganska hårt med få vilodagar. Vi har kört på ett sätt för att träna spelarna mentalt på att vara i en vardag som är ganska extrem. Vi tror att vi kommer få betalt för det senare.

Det är ju så att man ska ut i Europa och vill gå till ligafasen. Samtidigt vill man också se till att bli åtminstone topp tre, kanske helst ett SM-guld, men att sluta topp tre så att man får dra nytta av sina erfarenheter. Hur ska du balansera det?



- Det är helt och hållet så att klubben är mycket, mycket mer än mig. Det är inte jag som ska balansera det. Det är ett gemensamt projekt där alla, från supportrar till styrelsen i AIK, står tillsammans kring att utveckla och stabilisera klubben i toppen av Skandinavien och att bli en europeisk klubb. Det är vår ambition. Det svåraste i det är bristen på tålamod. Vi måste förstå komplexiteten och svårighetsgraden i det.

- Vi måste hantera setbacks som en klubb. Om vi inte lär oss att hantera motgångarna kommer det leda till att vi går ett steg framåt och sedan är det ett steg tillbaka eller någon gång två. Vi behöver stabilisera oss i en utvecklande och uppåtgående kurva över tid, och det har jag extremt tro på. Det är inte jag som ska säkerställa det, det är alla i AIK som ska bygga den kulturen och klubben tillsammans. Det har jag en stor tro på. Jag tycker det är väldigt fina, duktiga och dedikerade människor som jobbar i AIK. Det ska vi lyckas med

Du kom till AIK i ett pressat läge och du hade en fantastisk höst tillsammans med laget. Band du ris åt egen rygg genom att göra det så bra? Att du gjorde det tuffare för dig själv eftersom ni hade sådana framgångar?

- Nej, absolut inte. Jag är evigt glad att ha kunnat ge en optimism till våra supportrar och till klubben, samt ett äventyr i Europa i sommar som vi ska ta på största allvar och förbereda oss för. Jag förstår att förväntningarna blir extra höga men det handlar inte om mig, det handlar om att AIK får kontroll på sin framtid, jobbar extremt bra och utvecklar klubben. Det ska jag jobba för varje dag.

Hur vill du att AIK ska spela i korta drag? Vad är det som är viktigast för AIK 2025?

- AIK ska vara det som AIK är. Det är ett lag som har en enorm kraft, elakhet och en direkthet som går rätt mot strupen på motståndarna. Ett lag som är intensiva i presspelet, som är duktiga och dedikerade i försvarsspelet, som spelar med hjärta och blöder för tröjan. Även ett lag som ämnar att skapa obalans hos motståndare. Det är det utvecklingsområdet vi är igång med som är svårt, men vi ska vara bättre på att skapa större trubbel och obalans hos våra motståndare. Mycket av det defensiva var vi redan bäst på i allsvenskan under hösten.

Du tog in Morten Kalvenes som assisterande tränare och har en del spelare som skulle kunna spela ytterforwards. Finns det någon tanke att gå över till 4-3-3, med till exempel Oscar Uddenäs, Viktor Andersson och Danilo Al-Saed?

- Det finns det tankar om men jag kommer inte att säga så mycket i detalj om den processen. Det är en intern process, men det är absolut något vi har jobbat med under försäsongen och det är något som vi också bygger vår trupp för. Hur vi ska bygga en bro mellan det vi gör idag in i en annan struktur. Men som sagt, det är en process och det är inte nödvändigtvis något man kommer att se de första veckorna.

Det är krav på prestation. Hur gillar du det? Det är ett tryck på dig att det ska levereras.

- Det lever jag väldigt bra med. Det trycket är nog det som driver folket i branschen. Det är inte något man gömmer sig för. Det är därför vi är här. Vi vill leverera och vi vill leva i den tryckkokaren.

Lyssna på hela avsnittet med Mikkjal Thomassen i spelaren ovan!