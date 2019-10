Thorstvedt tycker målvakter borde betalas bättre: ”Viktigaste spelaren i laget”

Erik Thorstvedt har stått i mål i Norge, Sverige, England och Tyskland. I podcasten "Lundhs" säger han att målvakter, i hans tyckte, får tillräckligt med uppmärksamhet men mycket mindre betalt jämfört med utespelare.

- Nej, men vi har fått för lite lön, exempelvis. Målvakter i Premier League tjänar 70 procent av det andra gör. I Spanien fanns det ingen kultur kring att lägga pengar på målvakter under lång tid. Målvakter måste ju definieras som den viktigaste spelaren i laget. Ingen har en större påverkanskraft på resultatet än målvakten. Jag säger inte att de får för dåligt betalt, men de borde få bättre, säger han.

Det är svårt att bli utlandsproffs som målvakt. Antingen spelar man eller så hamnar man vid sidan, det är inte så att man kan vara som forward eller liknande. Hur tufft är det för målvakter, att man ska välja rätt?

- När du ska dra utomlands kan du inte bara utgå från att du blir förstemålvakt, du måste kämpa för det. Jag gillar när jag ser att målvakter har en bra backup. Nu i Tyskland finns Neuer och Ter Stegen, och Ter Stegen har varit ute och sagt att han inte förstår varför inte han spelar i det tyska landslaget. Då blev Uli Hoeness tokig, och sade att om inte Neuer spelar så slutar de skicka Bayern-spelare till landslaget. Det är ju helt sjukt att säga något sådant. Men jag älskar när man har en bra kemi internt i målvaktsgruppen. Målvaktsträningen har utvecklats enormt. Jag såg att det fanns Youtube-klipp med Keylor Navas, jag såg honom träna: wow! Det var så sjukt kul att se hur han jobbade. Det har tagits många spel. Många målvaktstränare i dag är strålande bra.

Vem är du imponerad av utav de du följer?

- Keylor Navas gillar jag väldigt mycket. Jag gillade Jack Butland, som nu sliter på i Championship med Stoke. Jag gillar sådana där du ser att de har bra teknik. Vissa tänker att målvakter inte kan ha teknik, men på samma sätt som en mittfältsspelare kan ha bra teknik kan en målvakt ha det. Du ser när han kastar sig om han ligger med bra balans i luften. Då kommer du längre och det är mindre risk för att släppa en dålig retur. Dean Henderson, som gjorde en grov tabbe för Sheffield United mot Liverpool, han är utlånad från Manchester United, där ser man att han har bra teknik. Det är målvakter som inte makes it up as they go along. De vet vad de gör, då är det lättare att förhålla sig till spelet för backarna. Det är viktigt att de har en struktur på grejerna. Sedan finns det också så klart spelet med fötterna. De Gea har ju länge hyllats som världens bästa målvakt. Nu har han haft en tuff tid, men han är faktiskt inte så väldigt bra med fötterna. Det finns andra som är mycket bättre med fötterna än De Gea.