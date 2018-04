Tibbling om flytten till Bröndby: "Hade kört fast i Holland"

Simon Tibbling har stått för en stark säsong i danska Brondby. Laget är med och slåss om mästerskapstiteln och den svenske mittfältaren har varit en av lagets absolut bästa spelare.

I podcasten Lundh berättar Tibbling varför han valde att hoppa på tåget och lämna Eredivisie.

Jag pratade med Johan Larsson i samband med januariturnén, då sade han att du nästan var en för bra värvning för Bröndby. Hur känner du själv att du passar in i Bröndbys fotboll?

- Jag tycker att jag passar väldigt bra in. Vi spelar med en diamant på mittfältet med många innermittfältare, så jag har en väldigt stor rörlighet och frihet. Det passar väldigt bra att kunna vara i ständig rörelse och aktiv under matcherna. Själva systemet passar mig oerhört bra.

Du lämnade Groningen efter två och ett halvt år. Vad fick dig att fastna för Bröndby?

- Jag hade kört fast lite i Holland, jag hade ju varit där ganska länge. Jag kände att det var dags att hitta en ny utmaning efter två och ett halvt år. Jag ville komma till ett nytt ställe och få ny energi och spela en ny typ av fotboll. Då var Bröndby det bästa alternativet jag hade. De har en väldigt intressant idé om hur de vill spela fotboll och hur de ville använde mig, och jag kände att klubben var på väg upp. Det var en intressant tränare och ett intressant tryck kring klubben. Det kändes som att det var ett bra steg att ta för att utvecklas ännu mer.

Var det några svenska spelare som du pratade med som hade erfarenhet av antingen danska ligan eller Bröndby?

- Jag pratade med ”Ludde” Augustinsson, honom pratar jag dagligen med så jag fick en bra referenspunkt för själva ligan. Även för Bröndby som klubb, hur de spelar och hur det är att bo i Köpenhamn. Sedan pratade jag så klart med Johan Larsson, som är lagkapten. Honom pratade jag med två gånger, och han berättade hur klubben fungerar och vad de siktar på. Det var framför allt de två som jag pratade mest med.

Hur sålde de in det?

- Johan sålde in det som att det skulle passa mig perfekt, för klubben är verkligen på gång. ”Ludde” pratade mest om Köpenhamn som stad, att det är ett fantastiskt ställe att bo på och att det finns bra restauranger. Han berättade om många restauranger som han hade varit på som han tyckte om väldigt mycket.