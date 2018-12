Tinnerholms jättehyllning till Rosenberg: ”Han är inte bara Malmö FF - han är hela Malmö Stad”

Anton Tinnerholm spelade i Malmö FF i dryga fyra säsongen och var framgångsrik med tre SM-guld och två Champions League-gruppspel, där Marcus Rosenberg var kapten under alla de säsongerna.

I Podcasten Lundh hyllar han MFF-kaptenen och säger att han är en otrolig spelare och otrolig kapten. NYCFC-spelaren säger också att han följer Malmös matcher mindre än vad han önskar.

- Tidsskillnaden är sex timmar. Många matcher är när vi tränar. Jag har inte sett så mycket matcher, jag följer dem via livescore och ser höjdpunkterna på Fotbollskanalen. Det är det jag gör. Matcherna jag kan ser jag, men jag har inte sett så mycket alls.

Du var med under Magnus Pehrssons första år. Vad tror du att det som hände i våras berodde på?

- Man fick inte resultaten med sig. Det är det enkla. I Malmö går det snabbt då. MP under min tid var en fantastisk tränare som utvecklade mig väldigt mycket. Han var väldigt noggrann med alla detaljer. Jag har bara goda ord att säga om honom. Det var en riktigt bra taktiker som också är en fotbollsnörd. Jag har fortfarande lite kontakt med honom och gratulerade honom till jobbet i Kalmar, bland annat. Jag har bara goda ord att säga om honom, men när det går emot i en klubb som Malmö som det gjorde i våras kvittar det vad du är för tränare, då blir det så att tränaren får gå.

Allan Kuhn fick tidigare gå efter att ha vunnit SM-guld men misslyckats i Europa och i cupen. Är det en svår trupp att styra med tanke på att det är mycket stjärnor och etablerade spelare?

- Ja, på allsvensk nivå är det klart att det är tufft. Det är väl det tuffaste jobbet man kan ha i Sverige. Kraven är ju enkla: du ska vinna SM-guld och cupen och gå till Europa. Det är jäkligt svårt att nå alla, men du ska minst klara ett eller två av dem. Annars är risken att du får gå. Men att det är mycket profiler i truppen - det är nog inte svårare att styra Malmö än AIK truppmässigt. Det har jag svårt att se. Men kraven utifrån är betydligt högre i Malmö än i andra allsvenska klubbar. Man måste få resultaten med sig, annars får du gå.

Du pratade innan om Åge Hareides krav, Uwe Rösler känns som samma skrot och korn. Är det det som behövs om man ska träna Malmö?

- Det finns nog olika sätt att gå. Om vi tittar på MP och Åge så är det två olika tränare. MP var mer en taktiker, Åge var en väldig motivator på det sättet som fick oss att prestera max när vi behövde det som mest. Det finns olika vägar att gå. Sedan har jag ingen koll på Rösler över huvud taget.

Du har inte hört någonting från omklädningsrummet?

- Jo. Jag hälsade lite på honom i Malmö också och man har hört lite om hur han är, men jag tycker att det är fel att prata om någon som man aldrig har träffat på det sättet. Jag pratar hellre om personer som jag har bildat mig en egen uppfattning om.

Under åren du var i Malmö, upplever du att ni fick ut max?

- Jag var där fyra säsonger, tittar man tillbaka på det med tre SM-guld och två gruppspel i Champions League är det sanslöst bra. Sedan finns det alltid matcher då man gjorde det sämre, men om man bara kollar på vad vi gjorde var det sanslöst. Det känns som att steget till Champions League inte blir lättare. Det känns som att vi gjorde något som var otroligt bra. Man minns kvalmatcherna mot Prag, Salzburg och Celtic, framför allt Salzburg borta när vi var totalt utspelade, jag tror aldrig jag har varit så utspelad, men fick in en reducering det sista som hände. Sedan i hemmamatchen är det som att det är en självklarhet att vi går ut och spelar ut dem. Det känns som att det ska mycket till för att man ska göra det igen. Just där och då maxpresterade vi något enormt. Åge fick ut max av varenda spelare de matcherna, och publiken var också som en extra man.

Du har spelat med Markus Rosenberg, han förlängde nu kontraktet igen. Hur förvånad är du att han kör vidare?

- Inte förvånad över huvud taget. När det i höstas var så att man inte höra något om någon avtackning kände man att det skulle bli ett år till.

Hur viktig är han?

- Otroligt viktig. Bästa kaptenen jag har haft. En otrolig ledare som alltid får med sig gruppen och ställer enorma krav. Hans snack innan matcherna gör att om man inte riktigt är där så är man det efter ett snack med honom. Han får alltid med sig gruppen och har respekt. Jag tror även att en underskattad förmåga hos honom är att yngre spelare vågar prata med honom. Han får med sig hela laget på ett sätt. Han står även upp i matcherna och är lite Malmö, inte bara Malmö FF utan hela Malmö stad. Det är ”Mackan”. Det är en otrolig spelare och en otrolig kapten.