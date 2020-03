TV: Lundhs livepodd hade premiär: "Tycker att gästerna bjöd till"

GÖTEBORG. Under söndagskvällen var det dags för premiär för Olof Lundhs livepodd. Stora Teatern var relativt välfylld när Lundh intervjuade Anders Svensson, Lisa Ek och Pontus Farnerud som alla bjöd på både anekdoter och en del sanningar. - Jag är väldigt nöjd, säger Olof Lundh.

Före detta elitspelaren och nuvarande fotbollsagenten Lisa Ek, som kom direkt från en scoutingresa till Algarve Cup, var först ut av de tre gästerna. Hon berättade bland annat om sitt arbete som agent och om hur nära hon faktiskt var att komma med i A-landslaget.

- 2010 kände jag att jag var väldigt nära att komma med. Jag hade fått indikationer på att jag var nära och att jag inte skulle boka in någon resa under november. Då blev jag så peppad att jag gick ut och körde ett dubbelpass. Dagen efter drog jag korsbandet, för att musklerna var så trötta, säger Lisa Ek under samtalet.

Hon berättade också om glädjen kring att barndomsdrömmen om att bli utlandsproffs i Italien uppfylldes och om vad som överraskade henne mest med att spela i Italien.

- En spelare i laget hade gjort en hårförlängning och då sade tränaren att det skulle påverka hennes prestationer negativt och att hon skulle ta ut det. Och efter matcher var det Aperol spritz som gällde. Jag tänkte beställa en coca-cola i baren efteråt, men tjejerna i laget som var framför mig beställde spritz, så då tog jag in en kanna. Det var det som gällde, säger Ek, som tror att FC Rosengårds supertalang Hanna Bennison kommer att säljas för ett miljonbelopp i framtiden.

Näst ut på scen var Sveriges meste landslagsman på herrsidan; Anders Svensson. Precis som under samtalet med Ek blandades allvar med lättsamhet. Han talade om besvikelsen över att få lämna jobbet som expert på Discovery.

- Det var en besvikelse, speciellt eftersom de tidigare hade varit hemma hos mig och frågat vilka matcher jag ville göra. Det hade varit väldigt roligt att få jobba med allsvenskan, men nu får jag göra andra grejer, som att dansa, istället, säger ”Let’s Dance”-aktuelle Svensson varpå publiken skrattar.

Han delade med sig av flera historier, bland annat om när han under tiden i Southampton spelade på Liverpool FC:s mytomspunna hemmaarena Anfield för första gången.

- Vi hade Gordon Strachan som manager och han var temperamentsfull. Vi hade slagit Liverpool med 2-0 hemma och jag hade i tidningen sagt något i stil med: ”Kul att slå Liverpool, jag brukade hålla på dem när jag var liten”. Vi blev överkörda i första halvlek men låg bara under med 1-0 i paus. Jag tyckte att jag själv hade varit ganska bra. Strachan gick loss på alla, det var personangrepp, och sen kom han till mig och sade: ”Du brukade hålla på Liverpool, du har varit deras bästa spelare”. Sedan höll jag på att avgöra matchen. Jag sköt i insidan av stolpen, men det blev 1-1, säger Anders Svensson.

Efter 20 minuters paus tog Pontus Farrneud plats på scenen. Han fick svara på frågor om karriären och om sin roll som assisterande sportchef i IFK Göteborg. Han kommenterade Blåvittfansens skrik efter en mittback.

- Vi har saker på gång. Vi vill egentligen inte bara ha in en mittback. Då Lasse Vibe försvann och Robin Söder har en historik av att inte hålla sig frisk över en hel säsong har vi ambitionen att ta in en back och en anfallare. Men det är alltid en kostnadsfråga och vi har tajt budget, säger Pontus Farnerud.

Han ser Giorgij Charaisjvili som en kommande storförsäljning.

- Charaisjvili har den spelartyp som Ajax till exempel skulle kunna plocka, säger han.

Farnerud pratade om den surrealistiska känslan när kom till Monaco och fick spela med världsmästare - och om erbjudanden han haft under karriären.

- Milan och Juventus och även Arsenal ville ha mig, men då hade jag precis skrivit på nytt kontrakt med Monaco. Jag var lite bekväm. Jag tror att det var därför jag aldrig tog nästa kliv uppåt efter att vi hade vunnit ligan med Monaco, säger han.

De flesta av frågorna från publiken rörde - inte oväntat - mittbacksfrågan.

- Det är klart att vi har kommit en bit med vissa spelare och att det har varit intressanta namn. Vissa har tackat nej på grund av andra klubbar och vissa har tackat nej på grund av vår ekonomi. Och sen har vi tackat nej till vissa spelare som vi inte har bedömt vara bättre än de vi har och därför valt att ha is i magen. Men jag tror att vi snart kommer att ha breddat truppen med en eller två spelare, säger Farnerud, som svarade Marcus Berg på frågan om vem han ser som sin framtida drömvärvning till IFK Göteborg.

När livepodden avslutats mottog Olof Lundh applåder från en till synes nöjd publik. Lundh själv var glad efter livepoddpremiären.

- Jag är väldigt nöjd. Det var riktigt kul och jag tycker att gästerna bjöd till. Det är många som har sagt att de är nöjda och att de tyckte att det gick snabbt och det är ett gott tecken, säger Olof Lundh.

Livepoddturnén fortsätter i Uppsala imorgon och håller på fram tills 21 mars, då den avslutas i Malmö.

Livepoddturnén fortsätter i Uppsala imorgon och håller på fram tills 21 mars, då den avslutas i Malmö.