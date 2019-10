Vaiho tycker han är rätt val som förstemålvakt: "Tränade på hårdare i somras"

I somras rycktades det att Djurgårdens målvakt Per Kristian Bråtveit skulle lämna klubben. Så blev det inte men Tommi Vaiho blev då istället Djurgårdens förstemålvakt. - I somras tränade jag på lite hårdare än vad jag brukar, sa Vaiho i Lundhs podcast.

En stor del av året har Tommi Vaiho varit förstemålvakt för Djurgården. Men i början av säsongen var det inte säkert att han skulle få stå i mål så mycket, om än alls. Efter att Andreas Isakssons tog av sig målhandskarna och lämnade klubben så kom Per Kristian Bråtveit in i hans ställe och axlade manteln som förste bollblockare. Vaiho satt då i baksätet och stod bara i mål under två matcher innan sommarens uppehåll. Efter de två matcherna fick han ta plats på bänken igen. Han berättar själv att han tyckte det var tufft att inte få spela.

- Självklart var det tufft. Jag tyckte att jag gjorde en bra match mot Häcken och sedan mot Norrköping också. Efter det hade vi Hammarby matchen – det är klart man hade velat spela den och fortsätta. Men så blev inte fallet utan då var det bara att börja jobba hårt igen, säger han i Lundhs podcast.

Hur tar tränarna ett sådant samtal?

- Vi pratade inte så mycket för det var tätt med matcher.

Sitter det bara en lapp då att “det här är laget”, eller?

- Nej men vi hade pratat med Nikos (Gkoulios, målvaktstränare) innan, så vi hade en liten aning om att det kunde ske. Men det är klart det är tufft, man vill alltid spela matcher.

Sedan sitter du på bänken och Bråtveit kunde vara på väg till MLS. Hur kände du när han var på väg bort?

- Det var mitt i sommaren, vi kom tillbaka från semestern och det var en månad nästan tills serien skulle starta så det var som en liten försäsong igen, det vara bara att köra på.

I samband med Bråtveits potentiella flytt menade norrmannen själv att han tappade koncentrationen under träningsveckan, vilket gjorde att Vaiho fick förtroendet istället. Han förstod tränarnas val och sa själv till tränarna "Ni har en målvakt som är på 50 procent och en som är på 100 procent, då är det ingen tvekan om vem som ska spela".

Han kom inte iväg till MLS och i det läget då väljer man att satsa på dig istället. Hade man något samtal med dig då att “nu kör vi”?

- Nej utan jag tycker att jag tränade på bra hela året och i somras tränade jag på lite hårdare än vad jag brukar göra kanske. Sedan fick jag spela första matchen mot Kalmar och det fungerade bra, sedan har det bara rullat på efter det.

15 matcher efter det, totalt 17 matcher, och du är en stor förklaring till att Djurgården är där dem är. Vad är din förklaring till att det har gått så bra?

- Jag har tränat på bra och sedan var det en stor omställning till att flytta hit från Gais – det var ny målvaktstränare här med nya idéer. Nikos hade nya idéer och det tog ett tag innan jag började förstå dem och kunde använda det i mitt målvaktsspel. Han har varit en stor förklaring till varför jag blir bättre och bättre hela tiden.