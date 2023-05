Viaplays Bjuhr om Janne och Bojan-bråket - och nästa EM-kval: "Kommer säkert bli speciellt för alla inblandade"

Viaplays Anders Bjuhr har bråda dagar när Premier League går in på slutrakan och det även ska tas fram vinnare i Europa League och Europa Conference League.

Kommentatorn som är Viaplays främste på fotboll har fina arbetsveckor.

- Det är ganska varierande. Den är som du säger, väldigt intensiv, men man gillar den här tiden väldigt mycket, så klart. Särskilt om ligorna lever, vilket de, efter Citys slakt av Arsenal häromdagen, kanske inte gör lika mycket som för några veckor sedan. Men man vet inte, det kan hända mycket fortfarande. Det händer mycket, men det är också den roligaste tiden, säger Anders Bjuhr i podcasten Lundh.

Viaplay har även ansvaret för herrlandslaget sedan ett knappt år tillbaka och i samband med EM-kvalet mellan Sverige och Azerbajdzjan i mars blev det irriterat i studion när Janne Andersson fick ett utbrott efter Bojan Djordjics frågor.

- Jag blev lika chockad som alla andra. Jag följer inte landslaget lika nära som du, men jag tror att du sade det på någon presskonferens, att Janne kändes mer stingslig – exakt så har jag också uppfattat det. När han kom dit först var han nästan arg, han sade att han var glad men jag tyckte inte att han verkade glad.

Om det är hans glada vill man inte hamna på hans oglada sida.

- Exakt. Jag reagerade på samma sätt. Jag känner också Bojan, och vet att han kan vara hård och tuff, särskilt om han är testad. Jag blev lite orolig för att Bojan skulle göra som Janne och brusa upp alldeles för mycket, vilket jag är stolt över Bojan att han inte alls gjorde, han höll sig lugn och ifrågasatte snarare.

Vad är din relation till landslaget?

- Den är som för alla andra fotbollsintresserade svenskar, tror jag. Alla håller väl på Sverige på ett eller annat sätt. Sedan är det annorlunda när man jobba med det.

Hur balanserar du det, att man håller på Sverige och kanske kan bli förbannad? Jag såg på twitter att du efter Belgien-matchen lade ut innan och efter…

- Det var mer på skämt. Jag blir inte arg på det sättet jag blev förr. Då kunde man bli galen om ens favoritlag förlorade. Nu är man vuxen, höll jag på att säga. Men det är en jobbsak, man får vara professionell. Jag har inga problem med att kommentera eller såga Sverige, att hålla nivån på det sättet.

Jag vet inte om du gör matchen i Wien…

- Det vet inte jag heller.

Om du gör Österrike-Sverige, då blir det ett fokus på Viaplay, nu ska ni bevaka landslaget och ni har inte haft många segrar på de matcherna…

- Men det är inte vårt fel (skratt).

Men det kanske speglar att ni har pratat mer negativt om landslaget, vilket är naturligt när det har gått så dåligt?

- Ja, inte bara vi, alla har gjort det. Det ska vi göra. Det är helt rimligt, med tanke på insatsen i Nations League. Visst, det var jättemycket skador, men det var inte bra någonstans. Det är klart att det blir speciellt. Det är inte så mycket jag behöver hantera, jag är inte i studion och träffar inte Janne Andersson eller någon spelare. För min del är det business as usual.

Men blir det ändå inte en viss anspänning? Vissa menar att C More, som hade landslaget innan, inte var så kritiska, men då gick det bättre för landslaget, samma med Discovery, då tog de sig till VM. Nu kommer det i alla fall bli en väldig fokus på första matchen, blir det du ska du sitta och prata i 90 minuter – säg att de förlorar mot Österrike, då blir det en speciell match. Det är lätt att säga att det blir business as usual, men jag tror inte att det blir det inför?

- Där känner jag ingen press runt den grejen. Det som hände i studion påverkar inte mitt jobb kring det. Jag tror att vi tar på oss en lite för stor roll om Viaplays kritik mot landslaget ska ha något med deras prestation att göra. Jag tror att andra orsaker är större.

Då misstolkar du mig, jag säger inte att det ska påverka landslagets prestation, jag menar mer att folk kommer vara rätt nyfikna på vilka som är i studion och hur Viaplay kommer hantera det.

- Jag är själv nyfiken, kan jag säga.

Hur tror du att det blir?

- Just med Janne Andersson- och Bojan-saken – det var väl bra att de hade mötet och redde ut saker och ting. Jag är en ganska stor anhängare av dialog och förlåtelse. Det kommer säkert bli speciellt för alla inblandade, även nästa gång. Men jag tror att de kommer att lösa det. Jag tror att Janne Andersson kommer att akta sig från att brusa upp.

Hur mycket har ni pratat om det?

- Jag tror att alla i Sverige, särskilt i branschen, har pratat om det jättemycket, så klart. Jag blev trött på alltihop efter dag två (skratt).

Lyssna på hela avsnittet i spelaren.