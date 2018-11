Wanderson slår tillbaka mot Gais-fansen: ”Hade jag krävt mina pengar hade klubben kanske gått i konkurs”

Under måndagen väntar ett nytt avsnitt av intervjuprogrammet Lundh som går i Sportkanalen måndag vid 21:15. Gäst är Wanderson do Carmo som återvände till svensk fotboll i augusti men då till Helsingborgs IF. Intervjun finns även i form av en podcast som kommer ut i gryningen under måndagen och där berättar brassen som gjorde succé i Gais 2007-12 om åren i Ryssland, om att återigen spela med Andreas Granqvist och hur han reagerade när Gais-fansen buade ut honom i höstens match mot HIF.

- Det är lite konstigt. Jag har jobbat bra för Gais för att hjälpa klubben, och klubben hjälpte mig. En massa folk har skickat meddelanden till mig… säger Wanderson i Lundh.

Vad har de skrivit?

- De skriver att jag bara har gått till HIF för pengarna. Men hade jag gått på pengarna hade jag gått till Örebro. Jag har kommit för att spela fotboll. Helsingborg ville ha mig långsiktigt, inte bara för ett kort kontrakt. Alla fans till Gais tror att jag gick till HIF för pengarna, men så är det inte. Gais ville att jag skulle skriva på för sex månader, men det ville inte jag. I sådana fall hade det varit bättre att stanna i Brasilien. HIF ringde mig och visade att man var i en bra situation och ville tänka framåt på allsvenskan. Inte att jag bara skulle komma på kort sikt.

När de buar och skriker på dig, är det så att du är rädd att de ska göra något mot dig?

- När jag lämnade Turkiet var alla fans väldigt glada. Jag kollade på nätet och alla var glada, och jag fick typ 100 sms där folk skrev att jag skulle komma tillbaka. Jag har stor respekt för fansen. Men nu när jag inte valde Gais kommer de kanske vara arga på mig för alltid. Jag träffade Gais lite grann, och folk där ville hellre att jag skulle gå till Örebro än Helsingborg. Men jag vill spela fotboll. Men de ville inte att jag skulle gå till Helsingborg. De ville att jag skulle till Örebro.

Tror du att fansen förstår att du väljer Helsingborg för att du får ett längre kontrakt?

- Jag tror inte att alla förstår. Några kanske förstår, men många tänker att jag kom hit för pengar. Det stämmer inte, jag kom hit för att spela fotboll. Jag tänker framåt.

Du var länge i Gais, och på slutet var klubben skyldig dig en massa pengar, det var snack om 250 000 dollar. Hur blev det med de pengarna när du gick på lån till Krasnodar, fick du dem?

- En representant från klubben träffade min agent och sade att de inte hade pengar för att betala min lön. Krasnodar var intresserat av att plocka in mig, men jag var tvungen att skriva på ett papper som sade att jag avslutade mitt kontrakt med Gais. Jag fick inga pengar, men hade jag fått dem hade Gais kanske gått i konkurs. Men det var ingen fara, klubben har hjälpt mig och då ville jag hjälpa klubben. Folk kring Gais är sura på mig för att jag har gått till HIF och kommer kanske vara det för alltid, men jag har respekt för klubben. Hade jag krävt mina pengar hade klubben kanske gått i konkurs. Då hade alla dödat mig.

Hur mycket pengar var det som du efterskänkte till Gais?

- Jag vet inte, kanske 200 000 dollar.

Du var på väg till Feyenoord och många klubbar, spelade slutet någon roll i din relation med Gais? Det är ju inte samma personer nu, men spelade det någon roll när du valde Helsingborg?

- När jag kom dit nu träffade jag bara en representant för klubben. Folk ville att Christer Wallin skulle lösa att jag skulle komma, men ville att han och inte klubben skulle betala för mig.

- Många var frustrerade, för klubben låg i mitten av tabellen och tänkte att om jag kom tillbaka skulle klubben gå upp i allsvenskan. Men jag är inte Messi eller Cristiano Ronaldo.