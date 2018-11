Wanderson tackade nej till Blåvitt: ”Vill inte spela för något annat Göteborgslag än Gais”

Brassen Wanderson gjorde stor succé under sina säsonger i Gais. Under två sejourer i Göteborgsklubben öste anfallaren in mål - och när han nu skulle vända hem till Sverige igen hoppades många Gais-supportrar på Wanderson. Det blev dock Helsingborg för Wandersons del.

I podcasten Lundh avslöjar Wanderson att även IFK Göteborg ville ha hans signatur i somras.

Jag läste en gammal intervju med dig i Offside där du var rätt hård mot Pär Ericsson, att du inte förstod att han lämnade Gais för IFK Göteborg. Nu gör du något lite liknande, du spelar inte för Gais utan för Helsingborg?

- Det är annorlunda. Innan jag kom dit var det någon från Blåvitt som snackade med min agent och var lite intresserad, men jag sade att om jag skulle spela i Göteborg var det bara Gais som var intressant.

Du tackade nej till IFK Göteborg i somras?

- Precis. Jag ville inte spela i något annat lag i Göteborg. Om jag skulle gå till Blåvitt skulle de döda mig (skratt).